Viento en popa, a toda vela

«-No permitiré nada injusto ni sucio. Si pillamos a alguien corrupto sin que yo reciba mi parte, lo pondremos contra la pared y... ». Rufus T. Firefly (Groucho Marx) en 'Sopa de ganso' (1933).

Casi sin notarlo, estamos ya metidos en un nuevo año, el tercero con gobierno trino y uno. Que no es lo mismo que decir que el tripartito lleva tres años gobernando el Ayuntamiento: aunque lo parezca, solo han sido 18 meses. Es lo que ocurre cuando se gobierna sin sobresaltos. En la etapa cristiniana, con Ilicitanos compartiendo el poder con PSOE y Compromís, los continuos encontronazos, controversias y disentimientos hicieron que seis meses parecieran mucho más tiempo -por lo menos seis y medio o, incluso, siete-, pero desde que @CMR ya no está en el mando, hace casi un año, la situación se ha relajado de manera harto perceptible. «¡Ya lo decimos nosotros: paralización, inactividad y bloqueo institucional!», tercia en este punto el popular Vicente Granero, atento a todo pese a la época vacacional. No, no es eso. Laxitud en las formas no quiere decir flojera en la gobernanza. Son cosas distintas. Lo que ha sucedido es que desde que se incorporó JR Pareja y su Partido de Elche hay otro ambiente de trabajo, mucho más relajado, amigable y entrañable, según comenta el alcalde a quien le quiera escuchar. Lo volvió a decir en el desayuno de inicio de año que ofreció a los periodistas -lo pagó de su bolsillo, que conste, para no desnivelar el presupuesto-, en el que recalcó el buen rollo que hay en el tripartito. Hasta pensaron en irse todos juntos a celebrar la Nochevieja, pero Mireia Mollà tenía otros compromisos y no pudo ser. Ante este handicap, la socialista Patricia Macià, propuso que los dos portavoces coaligados y el propio alcalde saliesen de reyes magos en la cabalgata, para demostrar la transparencia participativa del tripartito y su comunión laica con la ciudadanía, sus anhelos y preocupaciones. La propuesta se valoró, pero finalmente se descartó porque Pareja se había comprometido a salir ya de majestad oriental en la cabalgata de Carrús. ¿Y comerse juntos el roscón, al menos? Después de haberse ido juntos de cena navideña y de compartir brindis y polvorones tras el último pleno del año, sería una manera contundente de evidenciar la unión y la 'germanor' que existe en el tripartito. Pero no pudo ser porque Carlos González tenía que entrenar a tope para participar en próximo fin de semana en la carrera de Equipos (de gobierno) contra Zombis (de la oposición) de la UMH y no podía pasarse con la dieta. Total, que no pudo ser, pero todas las partes en cuestión se apresuraron a aclarar que esa falta puntual de entendimiento no significaba que no existiera un acuerdo total, o casi, en los asuntos que realmente importan a los ilicitanos y también a las ilicitanas. Pensaron incluso en colgar una declaración conjunta en la web de Transparencia, junto a la relación de roscones que había recibido cada uno, que, lógicamente, se destinaron a personas necesitadas y a damnificados de las fiestas navideñas.

Ya se lo explicó el alcalde a los periodistas en el desayuno, utilizando los cruasanes y las ensaimadas a modo de ejemplo para resumir los 18 meses de gobierno y los proyectos de futuro (en este apartado incorporó también las magdalenas). Argumentó González que hubo unos primeros meses de «poca calidad» -etapa Ilicitanos, para entendernos- pero después se pasó a un año de máxima optimización -etapa PdE-, centrada en «resolver problemas» de la gente. Aseguró que han fijado ya el rumbo a seguir por la nave municipal y van directos, con diez cañones por banda, viento en popa, a toda vela, no solo cortando el mar, sino incluso volando, cual velero bergantín. Y así será en lo que queda de mandato. Anunció, mientras bebía un zumo de naranja doble -vitaminas para la carrera- que este año y el próximo serán los que realmente den la medida del gobierno plural y de progreso.

Van a meterle el diente, primero, a la herencia recibida, que sigue dando la tabarra por irresoluta. Son los casos del albergue de Altabix y del Instituto de la Palmera, ambas heredadas del gobierno sociata-compromisario de Alejandro Soler, a los que se ha unido el legado popular del Mercado Central y del hotel de Arenales. Asuntos que la primera autoridad quiere dejar resueltos antes incluso del verano. ¿De qué manera? Ya se verá. La cuestión es eliminar rémoras para que el tripartito se centre realmente en lo que ha venido a hacer: reactivar la economía, crear empleo, elevar el bienestar de la ciudadanía, que el pueblo participe más que nunca y que todo el mundo vaya en bici o en bus ecológico. Todo está a punto: los motores eléctricos de la nave tripartita rugen a tope sin provocar emisiones de CO2; las velas hechas con palmas y 'seassos' de palmera están desplegadas y libres de picudo; los remeros contratados a través del plan de empleo municipal con fondos del Consell están en sus puestos y cotizando; el capitán, la contramaestra y el jefe de máquinas, listos y lista, y perfecto en estado de revista; la tripulación, atenta al aparejo y la arboladura, y pendiente de por dónde sopla el viento, y el Vinalopó crecido tras las últimas lluvias. Todo preparado para una buena singladura. El Tripartitus I emprende el viaje, mientras el capitán, encaramado en el mascarón de proa (en forma de Dama de Elche), declama a los cuatro vientos: ««Navega, velero mío,/ sin temor,/ que ni enemigo navío,/ ni tormenta, ni bonanza,/ tu rumbo a torcer alcanza,/ ni a sujetar tu valor». ¿Conseguirán sus objetivos nuestros/as aguerridos/as marineros/as participativos/as? Promete ser más apasionante que la Volvo Ocean Race. Atentos al cuaderno de bitácora.