«Siempre he sido algo transgresor, mi objetivo ha sido que la medicina avance»

Comenzó su trayectoria profesional de la mano del Hospital General y hace unos meses se jubiló para iniciar otra etapa en su vida, ligada a lo que no ha perdido de vista durante cuatro décadas como médico intensivista, desmitificar la muerte y dignificar el proceso de morir . Una filosofía que Vicente Arráez ha llevado como bandera desde los puestos que ha ocupado, como coordinador de la Unidad de Trasplantes del centro ilicitano, coordinador de docencia y organizador de las doce ediciones de las jornadas sobre la muerte y el morir, de alcance internacional. Su experiencia en el acompañamiento al final de la vida le ha llevado a formar parte del grupo de expertos que está desarrollando una ley valenciana, bajo la tutela de la Conselleria de Sanidad, sobre los cuidados a pacientes que se encuentran en esa etapa.

-Junto a otros compañeros formó ese primer equipo facultativo de la entonces Residencia sanitaria de Elche. ¿Cuál es su primer recuerdo?

-Por casualidad yo estaba de guardia el día que atendimos a la primera paciente, era una chica que había sufrido un accidente de tráfico al lado del hospital, en la esquina con el Camino Viejo de Santa Pola. El servicio de Cirugía la operó porque llegó con rotura de bazo y la atendimos en la UCI.

-¿Con qué momentos se queda de su larga trayectoria?

-Con infinitos, aunque también ha habido malos instantes. Ha sido una parte muy importante de mi vida, en la que he visto cómo ha ido evolucionando la medicina y los cuidados intensivos. En mi primera etapa como médico pensaba que estudiando mucho se podían salvar más vidas. Después sufrí una crisis personal y dejé mi plaza y me marché fuera un año, a Inglaterra. Volví y por casualidad logré reincorporarme, esta vez con una visión diferente, tratando de incorporar elementos de humanización a la medicina y aprendiendo de lo que sabemos, que somos mortales. Así comenzó una trayectoria enfocada a cómo se debe acompañar al final de la vida y al desarrollo de habilidades comunicativas en situaciones difíciles.

-La Unidad de Trasplantes que usted ha dirigido es una de las más importantes del país.

-Ha crecido hasta convertirse en un referente a nivel nacional en donación de órganos y, en los últimos años, del trasplante renal. También fui coordinador de docencia y participé en la puesta en marcha de los modelos de Atención Primaria, entonces la informatización de la historia clínica era ciencia ficción. Además, en aquella época creamos la vinculación con la Universidad de Alicante, el Hospital General aún no era universitario.

-Sus planteamientos en medicina siempre han sido innovadores. ¿Tuvo problemas por ello?

-Al principio me tocó discutir mucho, me rebelaba porque en las unidades de intensivos los enfermos estaban aislados y los familiares no podían visitarles, me saltaba las normas porque me parecía inaceptable y alguna vez me quisieron sancionar. Siempre he sido algo transgresor, he tenido un componente de rebeldía, siempre con la intención de hacer avanzar la medicina.

-Desde luego con las jornadas sobre la muerte que lleva organizando doce años ha roto esquemas...

-Tienen una proyección internacional, están dirigidas tanto al personal sanitario como al público general. Hay gente que no entiende el proceso de morir y con estas jornadas pretendemos hablar de la importancia del acompañamiento a la persona en su muerte, tratando de evitarle el sufrimiento, dándole sentido al morir como algo que nos enseña a vivir mejor. Hasta ahora este cometido lo hacía como médico y desde que me jubilé, sigo con esta labor en una asociación sin ánimo de lucro, Vinyana. En ella ofrecemos cursos y realizamos el acompañamiento espiritual a las personas en el final de sus vidas.

-¿No se planteó la posibilidad de posponer su jubilación?

-Tenía la oferta para seguir trabajando, pero no he querido prorrogar la actividad asistencial en coherencia con mi manera de pensar. Hay que dejar paso a otros y ahora se abre una nueva etapa para mi. No obstante, seguiré colaborando con las jornadas sobre la muerte y el morir, si es que se siguen organizando.