Protesta por la presencia de animales

Una decena de animalistas exhibieron ayer pancartas en el exterior del Belén Viviente al fondo del recinto, exhibían pancartas contra el maltrato a los animales. Preguntados si habían observado algún mal trato contra los existentes en el recinto indicaron que no, pero que los animales no deberían figurar en la celebración de festejos y espectáculos, y que de hecho en Alicante no echaban mano de ellos. La Cabalgata no contó con ninguno de ellos, pero el Belén exhibió varios ejemplares.