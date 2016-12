«Siempre he ido rápido en la carrera porque a los ilicitanos les gusta así»

Francisco Sanmartín Maciá se convertirá hoy en el primer jinete en la historia reciente de las fiestas de la Venida de la Virgen que encarnará en dos ocasiones alternas al guardacostas Francesc Cantó en la tradicional celebración. Interpretó a este popular personaje entre 2009 y 2013, unas vivencias «muy bonitas y emotivas» que motivaron la publicación de un DVD al término de su etapa. Vuelve «por petición popular» y porque lleva estas fiestas «muy adentro».

-¿Qué le ha hecho volver a ser Francesc Cantó?

-El anterior presidente de la Sociedad Venida de la Virgen, José Antonio Román, me dijo que la gente le hacía comentarios elogiosos de mi etapa como Cantó y que a lo mejor me convertía en el primero que repetía en el papel. El nuevo presidente, José Manuel Sabuco, me dijo que la junta lo había valorado y me lo propuso formalmente, porque les gustaba cómo lo había hecho. Además, no veían aún a nadie con suficientes garantías e implicación en la fiesta como para asumir el cargo este año. Y acepté encantado.

-Usted no se desvinculó de la Venida tras dejar el cargo.

-No, seguí como suplente de Jerónimo Tripiana, que me relevó a mí y al que ahora sucederé yo. Siempre he estado vinculado a esta fiesta de una manera u otra.

-Y cuando se repite, ¿lo coge uno con la misma ilusión?

-Por supuesto, tengo la misma ilusión que la primera vez y desde que me nombraron noto la responsabilidad y los nervios, que van en aumento.

-¿Se prepara a fondo, pese a ser ya un veterano?

-Sí, hay que trabajar mucho. La escenificación en la playa, la romería y la procesión son menos problemáticas, pero salir con caballos en un acto con tanta gente es siempre un riesgo. Son animales que no están acostumbrados a las aglomeraciones, al ruido de las tracas...

-¿Qué cabalgaduras utilizará?

-Este año van a sorprender los caballos, saldrán muy bonitos, con adornos nuevos. La yegua Luz 14 saldrá en la representación de la playa y en la carrera; ya la hizo en 2011 y se portó muy bien. En la romería llevaré a Noticiero 15 y en la procesión a Silencio. Los dos primeros son caballos míos, mientras que el último me lo presta un amigo y está acostumbrado a las tracas.

-Aún así, los animales también estarán nerviosos...

-A Hosco 35, que murió el año pasado y fue el mejor caballo que tuve en la etapa anterior, tenía que animarle con los pies y la fusta porque no le gustaba correr y era miedoso. Otros también tenían miedo, pero corrían todo lo rápido que podían para acabar cuanto antes. Hay que tener en cuenta que, además de ver tanta gente delante, el caballo no sabe adónde va, y eso incrementa sus nervios. A estos animales los sacas de su hábitat, en el campo, y los metes en la ciudad, con ruidos, tracas, gente, música... y están desubicados y nerviosos. Pero al final cumplen bien con su cometido.

-¿Cuáles son sus principales preocupaciones con los caballos?

-El principal problema son los nervios y que no sabes cómo van a actuar en un momento en que se puedan asustar. La representación en la playa es lo que menos me preocupa. Aunque la yegua llega a las cuatro de la madrugada a la playa, la metes en el agua y dice '¿Qué pasa aquí?'. Luego hay mucha gente alrededor, sobre todo en la carrera, con muy poco espacio para moverse el animal, y expuesto a que alguien no se retire a tiempo. Tengo que ir muy pendiente de las reacciones del caballo para reaccionar a tiempo.

-¿Habría que vallar todo el itinerario de la carrera, desde Portes Encarnaes hasta la Plaça de Baix, para evitar accidentes?

-Aunque desde el punto de vista de la seguridad estaría bien, no sería lo mismo, se rompería la tradición. Lo que hay que procurar es que la gente se retire a tiempo y evitar situaciones de riesgo. La tradición es ésa y hay que mantenerla, colaborando todos para que no pase nada. Al final siempre sale todo bien, llevo gente cerca en todos los actos para que así sea.

-Su Cantó ¿es de los que les gusta correr o prefiere una marcha más sosegada en la carrera del día 28?

-A mí me gusta correr, siempre he ido rápido porque los ilicitanos lo prefiere así. Pero lo hago con mucha prudencia para evitar caídas y otros percances.

-¿Qué siente en esos escasos dos minutos de galopada?

-Es inenarrable, es una mezcla extraordinaria de emociones: miedo, alegría, ilusión, preocupación por que todo salga bien... Casi no veo a la gente, de los concentrado que voy.

-¿Sabe cuánto tiempo va a representar a Cantó en esta etapa?

-De momento estaré este año y no sé si seguiré. La nueva junta quiere renovar el cargo de Cantó cada año, bien para repetir o para nombrar otro nuevo. Es una forma de que haya más gente que salga, porque hay muchas personas ilusionadas por serlo. Habrá quien quiera ser Cantó solo un año, para vivir esa experiencia, y quien esté dispuesto a seguir varios años. Será la directiva y las personas elegidas quienes lo decidirán. Así también habrá gente joven que se incorpore, renovación. Lo que seguirá igual es que siempre habrá un titular y un suplente.

-Pero encarnar al guardacostas no es tarea sencilla, se necesitan conocimientos hípicos...

-Sí, hay que saber montar a caballo, al menos. Se pueden alquilar ejemplares que están acostumbrados a las fiestas, pero te tienen que gustar estos animales y conocer este mundo para sumir esa responsabilidad.

-¿Cómo vive los días previos a las fiestas?

-Pues con nervios crecientes. Hasta que no termine todo no estaré tranquilo. Me afecta porque quiero que todo salga bien, que venga mucha gente y vivamos las fiestas con alegría y sin percances. Soy muy devoto de la Virgen y vivo la Venida con mucha ilusión.