El ministro de Energía apunta a que el recibo de la luz subirá 100 euros

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha señalado este miércoles que la escalada de precios en el mercado eléctrico mayorista encarecerá el recibo de la luz unos 100 euros al año. En declaraciones en la cadena Cope, Nadal ha apuntado que, con los niveles de precios actuales -en máximos desde 2013- el recibo eléctrico puede costar "unos 100 euros más al año".

Nadal ha explicado esta subida de precios en el mercado mayorista eléctrico en varios factores. Por un lado, que cuánto más frío, más electricidad se consume y mayor demanda hay, "por lo que se tiene que producir con medios más caros". Junto a eso, han influido los mayores precios en Francia, que tiene parte de su parque nuclear parado, y que ha comprado electricidad más barata encareciendo nuestros precios.

Álvaro Nadal también ha recordado los "problemas" meteorológicos y la subida del precio del crudo tras el acuerdo de la OPEP. "No ha llovido prácticamente nada, y la electricidad más barata se produce con agua. Tampoco ha hecho viento". La ola de frío ha llegado con los precios de la luz en niveles máximos desde 2013.

Así, de media, el megavatio-hora (MWh) se venderá hoy a 78,8 euros superando los 90 euros en esas horas de la tarde de mayor consumo, de 19 horas a 22 horas, según consta en la web de OMIE. Estos precios que marca el mercado mayorista eléctrico suponen algo menos de la mitad del recibo de la luz, alrededor del 35 %, que pagan unos 25 millones de consumidores en España. El resto son los denominados peajes, que fija el Gobierno, y los impuestos.

En este sentido, Nadal ha pedido a las empresas eléctricas que sean "tremendamente diligentes" en el cumplimiento de sus obligaciones con las distintas administraciones en la atención a los consumidores en situación de mayor vulnerabilidad en esta ola de frío. En declaraciones a los medios durante su visita a Fitur, Nadal ha señalado que están en contacto con el sector para que sean "muy diligentes" en el cumplimiento de sus compromisos sociales. "Deben ser tremendamente diligentes en el cumplimiento de sus obligaciones, a las que se han comprometido con las distintas administraciones, en la atención de personas con mayor vulnerabilidad, en especial en una ola de frío", ha subrayado el ministro.

Sobre la escalada de precios en el mercado eléctrico mayorista, Nadal ha recordado que ha pedido una investigación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que espera le remita con la "suficiente brevedad". La cuestión, ha añadido, no es que estén subiendo los precios por los factores normales "sino que no suban más de lo que tienen que subir, que no haya determinadas practicas, que alguien lo suba". Y ha insistido en que al Gobierno no le gusta "nada" que la energía esté cara.

La segunda subida más cara de la historia

La factura de la luz de comienzos de enero es la segunda más cara de la historia, tan solo por debajo de la de entre enero y marzo de 2012, según datos de Facua. En concreto, con las tarifas en la primera quincena del año, un usuario medio pagaría 84,57 euros mensuales, impuestos incluidos, tan solo por debajo de los 88,66 euros del recibo de entre enero y marzo de 2012.

El pasado diciembre, la factura del usuario medio se situó en 80,23 euros, según los datos de Facua, que realiza el estudio a partir de la tarifa regulada (PVPC) aplicada a domicilios cuyos contadores aún no tienen la tarificación por horas. El perfil de usuario que utiliza la asociación es uno con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo mensual de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales, la media.

En cuanto al precio de la energía consumida, el kWh está en sus niveles más altos desde julio de 2013, cuando se situó en 14,07 céntimos antes de impuestos (17,90 céntimos, ya incluidos). El máximo histórico fueron los 16,81 céntimos (20,85 céntimos, con impuestos) de entre enero y marzo de 2012. En los primeros quince días de enero se ha situado en una media de 13,96 céntimos (17,75 céntimos, con impuestos), según los datos de la asociación.