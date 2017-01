El Orihuela necesita los tres puntos ante el Silla

El Orihuela tiene hoy a las 17.00 horas una cita en la que debe demostrar su capacidad de mejora para seguir aspirando a meterse en los puestos de promoción y no perder fuelle con el grupo de cabeza. Los oriolanos visitan al Silla tras haberse impuesto la semana pasada en el derbi comarcal por 2-1 al Torrevieja, en un encuentro en el que los salineros no se lo pusieron fácil al cuadro que dirige José Manuel Roca. Pese a todo sumaron tres puntos importantes gracias a las buenas actuaciones del portero Emilio ya que el Orihuela sufrió hasta los últimos compases del partido.

SILLA-ORIHUELA 17.00 horas Vicent Morera. José Lagardera Ventura.

El cuadro amarillo en la actualidad está situado octavo en la clasificación con 35 puntos y un bagaje de nueve victorias, ocho empates y cinco derrotas. Le separan del 'play off' siete puntos, una distancia que ven asequible de recortar si logran el objetivo de volver a la Vega Baja con los puntos en liza hoy en el Campo Vicent Morera. Enfrente estará un Silla que se encuentra inmerso en la lucha por la permanencia ya que es decimocuarto y la tienen a nueve puntos pero vienen de perder contra el Villarreal C y no pueden permitirse más tropiezos. Los valencianos son un equipo díficil para los rivales ya que tocan el balón con criterio y destacan por su organización.

El entrenador amarillo no podrá contar con el concurso de los laterales Óscar Amat y Samu. El primero continúa todavía con el proceso de recuperación iniciado tras sufrir algunas molestias en el pubis, mientras que el carrilero izquierdo está sancionado por la acumulación de cinco tarjetas amarillas. Sí podrán contar para el técnico oriolano los recientes fichajes Fran Martínez, Rafael Ramos 'Rafita' y Tato (Luis Alberto Díez), aunque los dos últimos se incorporaron a mitad de la semana y acumulan pocas sesiones de entrenamiento. El veterano Ramos llega para reforzar el lateral derecho y el segundo es un mediocentro que también puede jugar de punta.