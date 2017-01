Barreda se agarra a la épica y a una reclamación

El regreso de la competición tras la etapa suspendida del miércoles dejó claro que la importancia de la navegación era fundamental tanto en la jornada suspendida como este jueves. La victoria inicial de Michael Metge por sólo 55 segundos sobre Joan Barreda vino precedida por los serios problemas de los pilotos que ocupaban los primeros puestos de la general. Tanto Sam Sunderland, líder de la clasificación, como Pablo Quintanilla (acabó abandonando por una caída que le provocó un pequeño traumatismo y pérdida de consciencia) y Matthias Walkner se despistaron en los primeros kilómetros, aunque al final recuperaron la pista antes de la primera meta del día. No obstante, horas después, la organización informó de la sanción de Metge por haberse saltado un punto de control (le castigaron con una hora), con lo que Barreda se llevó la décima etapa, tercera para el castellonense en su cuenta particular.

En coches tampoco fue una etapa sin incidentes: Peterhansel embistió al motard Simon Marcic en el kilómetro 83 de la especial, y se quedó esperando a que llegaran las asistencias para ayudarle. Hirvonen tuvo un incidente similar, aunque se chocó con un camión. El francés se jugó la victoria al final con Sebastien Loeb, que sigue líder de la clasificación, y con un Cyril Despres que apretó los dientes en los últimos kilómetros.

La apelación… y la polémica

Buena parte de las esperanzas de Joan Barreda para este Dakar se acabaron en la etapa 4, cuando un fallo del equipo Honda a la hora de calcular el combustible necesario para la etapa. La jornada, que finalizó en Tupiza, dejó al valenciano y a todos sus compañeros de HRC con una hora de penalización porque se vieron obligados a repostar en la zona neutralizada.

Aunque la norma establece que los pilotos no pueden hacerlo fuera del recorrido, Honda va a reclamar argumentando que, al hacerlo en al hacerlo en la neutralización, no incurrieron en ilegalidad en sentido estricto. En Honda se agarran a un precedente: en 2016, Peterhansel fue investigado por un supuesto repostaje fuera de la norma, tras una reclamación del equipo X-Raid. Meses después se determinó que el francés no merecía castigo y le confirmó como ganador del raid en la categoría de coches.

La situación es más complicada de lo que parece, ya que Erick Nevels, comisario del Dakar y presidente del jurado de motos y quads, acusa a Honda de presentar tarde la apelación y falseando el documento del equipo. «Aprovecharon un momento de mucha confusión durante la reagrupación de todos los participantes después de la cancelación de la décima etapa para entregar el documento a Marc Ducrocq (director de carrera del Dakar). Con las prisas, Marc firmó el papel sin leerlo y luego nos dimos cuenta de que la fecha estaba falseada. Ponía Tupiza, a 7 de enero», afirmaba Nevels en declaraciones a Marca. «Han intentado engañarnos. Ya veremos cómo termina esto», zanjaba al respecto.

En caso de que prospere la apelación, a falta de lo que ocurra este viernes y el sábado, Barreda aún puede tener esperanzas de ganar… aunque sea en los despachos. Deja la décima etapa (restan dos para el final) con poco más de 57 minutos de desventaja con Sunderland que, pese a perder 18 minutos en la meta de San Juan, se mantiene al frente de la general gracias a los problemas que han tenido quienes iban por detrás de él.

Este jueves, Metge aunque al final no se llevó su primera victoria de este Dakar, no olvidó su labor de mochilero: cuando Barreda se había perdido por seguir la ruta, le ayudó a volver por el camino correcto. Además de Barreda, cabe destacar la jornada de Iván Cervantes (séptimo del día, ocho minutos por detrás del ganador), Gerard Farrés (que se sube al podio de la general momentáneamente) y Laia Sanz, que culminaron con poco más de 22 minutos cedidos en el ‘top 15’ del día.

Se aprieta la lucha entre Loeb y Peterhansel

Todo apunta a que la victoria en la categoría de coches de este Dakar no se decidirá hasta los últimos kilómetros. El incidente de Peterhansel con Marcic le privó de poder pelear por la etapa ya desde los primeros compases de la jornada, si bien se espera que la organización le devuelva el tiempo perdido por ayudarle.

Poco o nada le servirá al doce veces campeón del raid, ya que el arreón que ha dado Loeb en la jornada de este jueves es casi letal. Despres acabó cediendo ante el empuje del antiguo rey del Mundial de Rallies, pese a gozar de cierta ventaja en la segunda parte de la jornada. No obstante, conforme se fue acercando la meta de San Juan acabó dejándose dos minutos y medio con su compañero. Peterhansel entró a 6:45 de Loeb, aproximadamente el mismo tiempo que había perdido, por lo que las diferencias en la general se mantienen. A falta de dos jornadas, se antoja un final al límite, con la duda de si Peugeot dará órdenes de equipo (ellos afirman que no habrá).

Nani Roma no ha tenido un buen día. Como otros, se perdió en los primeros kilómetros y acabó cediendo más de 25 minutos. El podio se escapa para el catalán, aunque luchará con uñas y dientes por si acaso cae alguno de los de arriba y puede rebañar ese tercer puesto que, a día de hoy, es imposible.

La etapa de este viernes transcurrirá en la zona de Córdoba, con una larguísima zona neutralizada y una especial cortada en dos. Las pistas típicas del WRC en la segunda parte beneficiarán a los Loeb, Hirvonen y compañía, pero antes tendrán que afrontar los primeros 50 kilómetros con las últimas dunas de este emocionante Dakar 2017.