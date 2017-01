Sunderland hace historia por primera vez; Peterhansel, por 13ª

A diferencia de otros años, ha habido que esperar a los últimos y normalmente irrelevantes kilómetros para confirmar los podios y resultados finales del Dakar 2017. En motos, coches, quads y camiones estaba todo prácticamente hecho, pero no confirmado al 100%. Así, Aunque Sunderland tenía más de media hora con Walkner en la clasificación de motos, no así pasaba entre Farrés y Van Beveren, con menos de un minuto de distancia. El español sacó fuerzas de flaqueza para imponerse al francés con una táctica bien simple: no separarse de su rueda hasta la meta.

En coches, poco queda por decir de Stéphane Peterhansel. El galo ha bebido por decimotercera vez en su amplia carrera deportiva, que comenzó hace 30 años, el champán de vencedor del Dakar, séptima en la categoría de coches. Ni todo un Sebastien Loeb, que ha luchado a brazo partido con su compañero hasta los últimos kilómetros (de hecho, ganó la etapa final), ha podido con el empuje de un joven de 51 años, que se niega a colgar el mono para descansar tras tantos éxitos.

Históricos Farrés y Sunderland

Gerard Farrés ha cumplido el sueño de su vida. El de Manresa, a sus 38 años, ha culminado el mejor Dakar de su vida, no sin problemas y con un final épico. No ha sido hasta la última jornada, hasta los últimos 64 kilómetros cronometrados, cuando ha confirmado la gloria del podio del Dakar. Empezó el día con sólo 48 segundos de ventaja sobre Adrien Van Beveren, pero apretó los dientes y acabó su décima participación en el raid más duro del mundo (este año especialmente) con la misma diferencia, ya que ambos entraron juntos. Ese pequeño universo ha separado la gloria de recibir el champán en el podio de Buenos Aires de acabar en un amargo cuarto puesto.

De mochilero de Nani Roma en 2016 a líder de ‘la Roja’ del Dakar, el Himoinsa Team, este hito marca para Farrés un punto de inflexión en su carrera deportiva, que le anima a continuar al menos un año más y buscar con ansia la victoria total en 2018. Llevarse la victoria de la última etapa (con el mismo tiempo de Van Beveren) fue la guinda perfecta.

Este ha sido un Dakar en el que los menos favoritos se han reivindicado. Pocos contaban con Sam Sunderland para la victoria final, pero el de Dorset ha mantenido el reinado de KTM (van 16 Dakares seguidos) una edición más. Con un pilotaje valiente y decidido, Sunderland se ha convertido en el primer británico en conquistar el mítico raid, gracias en parte a los problemas que tuvieron Toby Price (ganador en 2016, abandonó por un accidente) y Joan Barreda (lastrado por la sanción a Honda en la etapa 4). Es precisamente la situación del valenciano la que deja el aire la victoria de Sunderland. Honda ha reclamado y, aunque Barreda ya ha firmado su mejor actuación en el Dakar (ha acabado 5º de la general), aún queda por ver qué deciden los responsables de la organización al respecto. Antes de comenzar la corta especial de este sábado, ‘Bang Bang’ ya dijo que “lo que no se había ganado ya, no se iba a ganar”, en clara alusión a que no cuenta con que le vayan a conceder la victoria en los despachos.

Del resto de españoles, sensaciones encontradas. Joan Pedrero, uno de los líderes de los primeros días, finalizó 13º, con Laia Sanz fuera del objetivo del ‘top 15’. Para la campeona española de trial y enduro supone una pequeña decepción no haber alcanzado ese objetivo, y más cuando se ha quedado a menos de un minuto. Finalizó 16ª.

Peterhansel, la mayor leyenda jamás contada

Nadie puede mirar ni de lejos a Stéphane Peterhansel. El campeón francés disputó su primer Dakar hace 29 años, y está dispuesto a llegar a las tres décadas antes de dejarlo. Si sigue al nivel que ha mostrado en este 2017, en 2018 volverá a ser el ‘ogro’ a vencer. Nuevamente ha demostrado que tanto en zonas de dunas, donde es el indiscutible rey, como en pistas más propias de los corredores venidos del Mundial de Rallies, donde su compañero y rival Sebastien Loeb es el gran dominador, nadie puede vencerle. En un Dakar en el que la navegación ha tomado una importancia vital, pese a la cancelación de dos de las grandes etapas en este aspecto, con su copiloto Jean Paul Cottret ha culminado una participación memorable. De los trece Dakar que ha ganado, Peterhansel recordará el de 2017 como uno de los más duros.

Para Peugeot ha sido el éxito total. Tres de sus cuatro competidores han colmado el podio, siendo el único español en el equipo francés que ni siquiera ha llegado. Sin Carlos Sainz, cuya participación en 2018 está aún en el aire, el dominio galo de la prueba ha demostrado a sus rivales que son el equipo más fuerte, y que las normas que hizo el ASO para intentar igualar la contienda no han servido de mucho. El Peugeot 3008 DKR es una máquina casi perfecta para este tipo de pruebas, pese a las buenas sensaciones del Toyota Hillux en el arranque del Dakar.

Los españoles en coches han cuajado una actuación menos potente de la esperada. Sin Sainz, Nani Roma se quedó como la única alternativa española por el podio o incluso la victoria, pero la fuerza de los Peugeot fue imposible de seguir. Al final, 4º pero muy lejos del trío francés que completó Cyril Despres, en su mejor actuación desde que dio el salto a la categoría de coches.

Un español en el podio de camiones

En la categoría de los gigantes del Dakar, de nuevo el dominio ruso se ha puesto. Nikolaev, Yaklovev y Rusinov, al volante de su Kamaz, han conquistado su segundo trofeo Touareg sobre sus compañeros Sotnikov, Akhmadeev y Leonov. El podio lo completó otro de los equipos favoritos, con el holandés De Rooy al volante del Iveco y junto al español Moisés Torrallardona y el polaco Darek Rodewald como navegantes. Torrallardona suma su segundo éxito en el Dakar, tras haber conquistado la prueba con el mismo equipo en 2016.

En quads, la victoria final fue para el ruso Karyakin, que dejó en más de una hora a uno de los ídolos del Dakar sudamericano, el chileno Ignacio Casale, a casi una hora y cuarto de distancia.