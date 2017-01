Gedeón Guardiola: «A este Mundial vamos a por todas»

Gedeón Guardiola Villaplana, balonmanista petrerí de la selección española, se halla en un muy buen momento de forma para disputar el Campeonato del Mundo que los Hispanos inician esta tarde frente a Islandia en Metz (20.45 horas, Teledeporte). A sus 32 años, Guardiola es uno de los mejores especialistas defensivos del balonmano planetario. Mide 2.00 metros, pesa 103 kilos y ya ha disputado 91 encuentros con el equipo nacional, para el que ha marcado 117 goles, la mayoría anotados en contragolpe, una de sus cualidades más valoradas.

Antes de viajar a Francia, la selección española logró adjudicarse el Torneo Internacional de España celebrado en Irún y el pivote petrerí cumplimentó una actuación destacada: «Mi valoración personal es que he ido de menos a más en este TIE, era para mi la primera vez que jugaba con Jordi Ribera como seleccionador y me costó el primer día adaptarme a sus ideas pero ya fue mejor el resto de jornadas. Físicamente me encuentro bien y en ese aspecto también he ido a más».

Respecto al estado de forma de los Hispanos ante la cita mundialista gala, Guardiola indicó: «El equipo creo que en la pista siempre ha estado a un buen nivel, a pesar de que hemos rotado mucho para ir probando nuevas formaciones y combinaciones para usar en el Mundial de Francia». Respecto al nuevo seleccionador español, Gedeón aseveró: «Jordi es un entrenador súper metódico, preparamos todos los aspectos y situaciones que puede darse en un partido. Analiza a los rivales al menor detalle y eso te da una seguridad para jugar». En referencia a que una empresa de su pueblo natal, Petrer, esté patrocinando a la selección española, el balonmanista del RNL germano afirmó: «Todas las empresas que nos apoyan en este momento son importantes pero cuando una empresa de tu pueblo está en la camiseta de la española que nos enfundamos para defender nuestro pais lo hace muy especial. Espero que nos apoyen por muchos años».

Finalmente, en alusión a los opciones de España en el Mundial galo, Gedeón Guardiola Villaplana opina que «llevamos los últimos seis torneos llegando a semifinales y sabemos que es muy difícil llegar a jugarlas, vamos partido a partido y veremos la evolución del equipo, pero vamos a por todas» reivindicó. «Los equipos van mejorando año a año y en nuestro grupo de la preliminar del Mundial, el nivel es muy equilibrado entre todos, la más floja puede ser Angola pero es otro equipo que ha subido de nivel en los ultimos años, no nos podemos confiar con ninguna selección», advirtió el jugador alicantino.