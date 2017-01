Ruth Beitia y el Real Madrid, nominados en los Laureus

Cristiano Ronaldo sigue de dulce. El portugués es uno de los nominados a Mejor Deportista del Año en los Premios Laureus 2017, en los que la vigente campeona olímpica de salto de altura, la española Ruth Beitia, competirá a sus 37 años por el reconocimiento al regreso más destacado con el nadador estadounidense Michael Phelps, atleta olímpico más destacado de todos los tiempos. La organización de los Premios Laureus destaca el trío de nominaciones del goleador del Real Madrid.

Ronaldo es uno de los posibles ganadores en la categoría de mejor deportista masculino tras haber cosechado la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes y la Eurocopa con Portugal. «Es difícil imaginar un año con más éxitos para Cristiano. Fue el jugador que llevó Portugal a la emocionante victoria en el Campeonato de Europa, y su club se alzó con la décimo primera Liga de Campeones. Todo ello demuestra su talento excepcional. Durante muchos años se le consideró el número 2 después de Lionel Messi en términos de mejor jugador del mundo, pero ahora se ha establecido como el mejor, y se merece plenamente esta nominación», explicó Marcel Desailly, miembro de la Academia Laureus.

Nominees for the Laureus World Sportsman of the Year Award are: U. Bolt, S. Curry, M. Farah, L. James, A. Murray & C. Ronaldo! #Laureus17pic.twitter.com/O3vxMKGJyk