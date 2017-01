Luis Enrique: «Lo fácil es llorar y quejarse»

Luis Enrique ha tomado la palabra en la previa del partido de Copa ante el Athletic con muchos temas sobre la mesa. El primero, las declaraciones de Piqué tras el partido liguero ante el Villarreal en las que volvía a poner en evidencia la imparcialidad de los árbitros: "No creo que vaya a perjudicarle. Lo que opine Piqué es su opinión, ya es mayorcito y sabe lo que tiene que decir. Estoy encantado con el Piqué futbolista, luego cada uno tiene su manera de expresarse. Vosotros debéis estar encantados, tenéis un filón", ha reconocido el técnico del Barcelona. "Con Gerard habló de muchas cosas y es una opinión personal, pero hay que estar por encima y buscar soluciones para beneficiar al colectivo arbitral y que eso beneficie el espectáculo".

Además, ha querido zanjar cualquier polémica con los árbitros al señalar que cree que todo el equipo y él mismo han mantenido una "postura intachable". "¿Quejas por arbitrajes? Es intachable la actitud del entrenador del Barça y del club ante cualquier error puntual. Lo fácil es llorar y quejarse", ha añadido, aunque al ser preguntado por si es complicado mantener la compostura ante las injusticias arbitrales ha señalado que "es difícil, pero nuestra intención está fuera de toda duda".

Otro de los temas de la actualidad del equipo es la ausencia de la gala de la FIFA este lunes de los cuatro jugadores del Barcelona que estaban en el once ideal. Una decisión que ha justificado Luis Enrique: "Como entrenador solo puedo reforzar su decisión. Hubiera respaldado cualquier decisión, en este caso también. Prevalece lo deportivo por encima de todo, que haya jaleo forma parte del mercado en el que nos movemos".

Sobre las palabras de Cristiano Ronaldo tras recibir el premio 'The Best' en las que lamentaba la ausencia de los jaugdores del Barcelona, Luis Enrique ha tirado de ironía: "Tengo mucha suerte, no he visto la tele en una semana. Me privo de ver algunos shows que me cuentan".

El otro punto de la actualidad es el partido de Copa ante el Athletic, "una eliminatoria preciosa" que puede significar un punto de inflexión para el futuro de la temporada: "Es evidente que venimos de Bilbao con un resultado desfavorable, pero el haber marcado gol nos da confianza para afrontar este reto. Es un estímulo diferente a lo que tenemos en Liga. Venimos de dos resultados negativos y queremos que cambien. Han sido injustos en los dos partidos”.

Además, Luis Enrique ha lanzado un mensaje de alerta sobre el duelo ante el equipo de Valverde porque "van a apretar seguro porque es una de sus características y cualidades. La mayoría de partidos contra el Athletic lo hemos solucionado bien. Los partidos ante ellos se definen por la presión alta que nos ponen". Para el técnico azulgrana, la vuelta de la eliminatoria "significa una tensión extra para los jugadores. Desde el inicio, nosotros estamos por detrás en el marcador, por lo que solo nos queda ir al ataque. Estoy seguro que el culé va a venir a apoyarnos".