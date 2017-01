Athletic-Barça, la Copa más auténtica

Han disputado tres finales de Copa en las últimas ocho temporadas, todas con victoria azulgrana, en 2009 (4-1), 2012 (3-0) y 2015 (3-1). Ya se vieron las caras la pasada temporada en cuartos de final, con dos triunfos también del equipo catalán (1-2 y 3-1). Y son los dos clubes con más títulos en su poder: 28-23 para los del Camp Nou, que han destronado en los últimos años a los de San Mamés como rey de Copas. Se trata de la eliminatoria más copera que se puede jugar en el fútbol español, un Athletic-Barça que cierra los partidos de la ida de los octavos de final de esta edición de 2016-2017 en la que la escuadra de Luis Enrique defiende el título ganado ante el Sevilla.

No sólo los precedentes cercanos son favorables al Barça. Las semifinales de 1986, los octavos de 1990 y los octavos de 2011 también tuvieron color azulgrana. De hecho, el conjunto culé no cae ante el Athletic en Copa desde la final de 1984 (1-0), la del Santiago Bernabéu que acabó con una tangana inolvidable. Pero sí existe otra competición a doble partido a la que se agarran los de Ernesto Valverde para intimidar a su rival: la Supercopa de España en agosto de 2015. Aquel 4-0 en la ida en San Mamés con un certero Aduriz y un tembloroso Ter Stegen dejó en anécdota el 1-1 de la vuelta. El delantero y el portero volverán a verse las caras ahora, aunque ya lo han hecho en más ocasiones desde entonces en La Catedral sin señales de que el guardameta estuviese afectado: el citado 1-2 copero del pasado curso y el 0-1 liguero de la presente temporada.

Es un partido histórico que Valverde y Luis Enrique afrontan con entusiasmo, decididos a no variar su atractica forma de jugar, con presión arriba, asumiendo riesgos. Y no se dejan nada. Estará el tridente del Barça, con Messi, Luis Suárez y Neymar. Habrá que ver si todos de inicio. Y el Athletic por fin podrá contar con Raúl García, gafado en los precedentes ante el Barça, ausente por lesiones o sanciones. El portero holandés Cillessen es baja en el Barça por lesión, mientras que no entran en la lista Aleix Vidal, Denis Suárez y Mathieu. En el Athletic no estará el lesionado Lekue, mientras que Yeray será el protagonista emotivo del encuentro por su reciente operación de un testículo aquejado de un tumor. Para él será todo el cariño. Beñat, tocado, podría comenzar en el banquillo.

Valverde no esconde sus cartas: «Con el Barça no puedes andar con medias tintas. Si vas a buscarle, tiene que ser de verdad. Y si no, tienes que estar muy metido atrás. Porque si no, les concedes espacios y les dejas jugar. A veces nos ha ido bien, otras han superado la presión y han tenido espacios y nosotros problemas para jugar. Pero también tenemos un estilo y tenemos que ser coherentes. A lo largo del partido siempre hay momentos en los que te empujan a través de la combinación, y ahí tienes que estar dispuesto a defender armado para poder salir. En el intercambio de golpes tenemos muchas dificultades».

Y Luis Enrique espera el mejor Athletic: «No creo que el Athletic cambie su manera de defender. Es un equipo muy valiente que pretende ahogarte, que no tiene miedo a arriesgar en la presión dejando espacios. Recuerdo que en la Liga estuvimos muy bien y aun así nos generaron problemas. Espero al Athletic de las grandes citas. Seguro que será complicado. Si luego se da otro partido, estamos acostumbrados».

Alineaciones probables:

Athletic: Iraizoz, Bóveda, Etxeita, Laporte, Balenziaga, San José, Mikel Rico, Williams, Raúl García, Muniain y Aduriz.

Barça: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets, André Gomes, Messi, Luis Suárez y Arda Turan.

Árbitro: Fernández Borbalán (Andaluz).

Estadio y horario: San Mamés. 21:15 h. (GolT).