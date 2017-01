A pesar de que el club finiquitó al expreparador Mario Barrera, el nuevo técnico Mario Cartagena no podrá sentarse en el banquillo del CD Eldense frente al Espanyol B. El Elda Industrial, filial del Deportivo y del que era técnico Mario Cartagena, todavía no ha podido presentar su baja por lo que no se ha podido llegar a tiempo de diligenciar la ficha del nuevo técnico.