Guardiola comienza su otra liga

"Estamos descartados del título de liga, no depende del partido contra el Tottenham. Estamos descartados", así de tajante se mostró Pep Guardiola en la antesala del crucial partido que disputará el Manchester City este sábado a las 18:30 en el Etihad Stadium. El técnico de Sampedor cree que la distancia con el Chelsea, de diez puntos, es insalvable, pero asegura estar "dispuesto a pelear todo".

No es el año del Manchester City, o al menos no lo es de momento. El flamante proyecto de Pep Guardiola comenzó como un tiro con seis victorias consecutivas en la Premier League y con la sensación de que el matrimonio firmado con los 'citizens' no podría ser más acertado. El cuento de hadas prometía pero se diluyó como un azucarillo. La fragilidad defensiva, tortura del ex de Barcelona y Bayern en sus primeros meses en Inglaterra, hizo aparición por vez primera precisamente ante el Tottenham en White Hart Lane el 2 de octubre y desde entonces no ha abandonado al equipo.

El City de Pep en la Premier, en datos 21 partidos 13 victorias, 3 derrotas y 5 empates 42 puntos 15 diferencia de goles 41 a favor y 26 en contra

Desde aquel fatídico día el bagaje es de cinco derrotas, siete victorias y tres empates, una producción irregular para uno de los grandes candidatos a levantar la Premier League. El resultado no podía ser otro que el de un Pep Guardiola que da por concluidas sus opciones de hacerse con el título, ahora su lucha es otra, es el momento de comenzar una lucha titánica por alcanzar los cada año más cotizados puestos de Liga de Campeones.

Este año las plazas para acceder a la máxima competición continental están más caras que nunca. Liverpool y Arsenal suman más puntos que el pasado año a estas alturas, el Tottenham ha afianzado un año más el proyecto de Pochettino y Everton y Manchester United, cómo no, también quieren su parte del pastel. El resultado es una Premier League en la que el Chelsea se ha escapado con 52 puntos y en la que hasta seis equipos optan a puestos de Champions.

La inercia del equipo de Pep Guardiola es la peor de los seis equipos en las últimas cinco jornadas. El Manchester City ha sumado 9 de los últimos 15 puntos, menos que Arsenal (10), Everton (10), Liverpool (11), Manchester United (13) y Tottenham (15). En este intervalo los 'citizens' han perdido dos encuentros clave ante rivales directos por los puestos de Champions, Liverpool y Everton y dejaron abierto el agujero del City ante los grandes, también perdieron en Premier League ante Tottenham, Chelsea y Leicester.

El partido de este fin de semana frente a los 'spurs' se antoja como un partido clave para cambiar la dinámica y dar un golpe de efecto. El Tottenham llega en su mejor momento de la temporada después de enlazar seis triunfos consecutivos. Son el equipo menos goleado de la Premier League con 14 tantos en contra, casi la mitad que el City (26), y llegan con Harry Kane en plena forma tras 6 goles en las últimas seis jornadas. Pep el primer gran examen de su otra liga.