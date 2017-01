Cartagena explota ante los problemas del Eldense

El Club Deportivo Eldense vivió ayer una nueva situación esperpéntica. El técnico Mario Cartagena y el capitán Antonio Cañadas explotaron en sala de prensa para defender a los futbolistas. Fue día de cobro de la nómina del mes de diciembre y según la versión de técnico y de capitán sólo iban a pagar a unos cuantos y ellos defendían que todos los que estuvieron en diciembre lógicamente debían percibir sus honorarios.

Al final, cobraron 7 futbolistas y con los otros 4 restantes, que van a causar baja, hubo que negociar. En principio, Jorge Gotor y Alex Jiménez recibieron un pagaré para cobrar próximamente y ya no van a seguir en la entidad. Por su parte, Samu y Julien Fernandes también van a causar baja y están negociando su salida. Por otro lado, el martes se rescindió el contrato de Mario Barrera y a su preparador físico, por lo que Cartagena podría sentarse el domingo en el banquillo frente al Espanyol B.

Aun así, Cartagena no se mordió la lengua y explotó durante la rueda de prensa: «Los futbolistas y el cuerpo técnico no estamos de acuerdo con que unos cobren y otros no. Si el club no cuenta con algún futbolista que se arreglen y se marchen, pero esto no puede seguir así. Los futbolistas tienen familia y viven de esto y hay empleados del club que están aquí 24 horas y si no se regulariza esto no seguiré en el club. Si eso no ocurre Mario Cartagena no será el entrenador del Eldense. Esto lo tiene que explicar el presidente. Desde que estoy aquí los futbolistas han cumplido y ese tema hay que arreglarlo urgentemente. El cuerpo técnico está de parte de los futbolistas porque están entrenando como animales. Necesitamos normalidad y solo hay que hablar de fútbol en el vestuario. Los jugadores tienen que cobrar para venir a trabajar y si no es así, repito, no seré el entrenador», dijo el técnico del Eldense.

El entrenador afirma que no seguirá en el banquillo si no se soluciona la situación

«Estoy hasta los huevos de problemas, hasta los cojones de todo porque los futbolistas están muriendo por el club, se están dejando la piel y esto hay que solucionarlo ya o me voy a mi casa, soy claro. No puede ser que los empleados del cuerpo técnico estén sin contrato», prosiguió un enfadado Mario Cartagena.

Cañadas

Por su parte, Antonio Cañadas aseveró en la rueda de prensa: «Hemos cobrado nuestra nómina, es cierto, pero hay jugadores que no cuentan para el club y la forma de pago no es la que ellos quieren y por ello hay revuelo. Prefiero no ahondar en el tema, estamos a 72 horas de un partido importante y todo esto no ayuda, no quiero entrar en más. Me han garantizado que se va a solucionar en horas. Es algo que pasa en muchos clubes pero como aquí llueve sobre mojado, la verdad es que cansa» comentó el capitán del Eldense.