Van Gaal se retira de los banquillos

El controvertido neerlandés Louis van Gaal anunció su retirada de los banquillos. El que fuera técnico del Barcelona, el Ajax, el Bayern de Múnich y el Manchester United, entre otros, ha señalado motivos familiares para despedirse del fútbol y rechazar ofertas para entrenar en el lucrativo fútbol asiático.

«Pensé que quizás podría parar, entonces pensé que podría ser un periodo sabático, pero ahora no pienso en volver a entrenar», dijo en su país tras recibir un premio. «Tantas cosas han pasado en mi familia, te conviertes otra vez en un ser humano cuando te presionan la nariz contra la realidad», explicó.

En una carrera de 26 años como entrenador sus mayores hitos fueron la Liga de Campeones ganada con el Ajax en 1995 y el tercer puesto en el Mundial de Brasil cuando era el seleccionador de los Países Bajos. Su última campaña como técnico fue en el Manchester United en la temporada 2014-15, cuando fue despedido a pesar de que los ‘Diablos Rojos’ terminaron quintos en la Premier League y ganaron la Copa por primera vez en diez años.

Sus peculiares formas y atrevimientos en los planteamientos le supusieron éxitos y fracasos llamativos. Expandió la idea de los tres delanteros en su paso por España, Alemania e Inglaterra incluso cuando los resultados le ponían contra las cuerdas. Entre sus momentos más destacados destaca la campeonato neerlandés con el modesto AZ Alkmaar en 2005 o su capacidad para dar la alternativa a futbolistas jóvenes en momentos de tensión. «Es extraño que contra los equipos fuertes saquen buenos resultados y con los más débiles tengan problemas», analizó Johan Cruyff sobre la última etapa del Van Gaal entrenador, la del Manchester United. No obstante, el técnico fallecido en 2016 y su compatriota no tenían una buena relación. «Siempre me ha criticado, sobre todo cuando yo entrenaba al Barça. Me ha hecho la vida difícil. A gente así, ya no les doy la mano», explicó con su contundencia habitual Van Gaal.

Títulos como entrenador Ligas nacionales: Ajax (1993-94, 1994-95, 1995-96), Barcelona (1997-98, 1998-99), AZ Alkmaar (2008-09), Bayern de Múnich (2009-10) Champions League: Ajax (1994-95) Copa de la UEFA: Ajax (1991-92) Copa inglesa: Manchester United (2015-16)

Van Gaal, que también fue futbolista profesional, se destacó fuera del campo por su peculiar manera de dirigir los equipos. De fuerte carácter y muy expresivo, se enfrentó a jugadores y periodistas en público. «Después de dos días entrenando con él pensé, ¿quién es este idiota?», explicó Xavi años después de que le entrenara en el Barcelona. «Luego vi que él tenía razón. Es buena persona, metódico y muy perfeccionista», aclaró el exjugador sobre su antiguo entrenador.

Cuando eres capaz de tratarle y trabajar con él, es un gran entrenador"

«Van Gaal era el jefe del vestuario en el Barcelona, pero Guardiola era su enlace en el campo. Algunas veces jugábamos a un ritmo alto. Otras veces, más tranquilos, manteniendo la pelota y dejando que el rival venga a nosotros. Los equipos de Pep juegan de la misma manera ahora que cuando lo hacía con Van Gaal», recordó hace un año Patrick Kluivert, otro de sus exfutbolistas. «Para los jóvenes, Van Gaal es absolutamente el mejor entrenador. Es un entrenador fantástico, un ser humano perfecto», insistió el antiguo delantero del Ajax y del Barcelona. «Tiene su forma de trabajar y no siempre es fácil, porque es muy intenso. No descansa ni un segundo. Cuando eres capaz de tratarle y trabajar con él, es un gran entrenador. Yo disfruté con él en el Mundial», completó Arjen Robben, otro de sus exfutbolistas.

Famosa se hizo su respuesta en una rueda de prensa en la que reprendió a uno de los que le habían cuestionado. «Tú siempre negativo, nunca positivo», disparó en su peculiar castellano en una frase que se quedó como representativa de su personalidad en su paso por España. Cuando iba a ser entrenador en su segunda etapa en el Barça, el entonces presidente, Joan Gaspart, dio la clave: «A Van Gaal lo fichamos para que haga de entrenador y no de relaciones públicas».