Diego Costa revela que estuvo cerca de volver al Atlético

El delantero hispano-brasileño Diego Costa ha revelado este lunes que estuvo a punto de abandonar el Chelsea el pasado verano para regresar al Atlético de Madrid, pero ha afirmado que ahora se encuentra "feliz" en Londres. "¿Que si quise marcharme? Sí, sí, quise hacerlo pero no por el Chelsea, sino por problemas familiares, pero no pudo ser y continúo feliz aquí", ha declarado a la BBC.

Tras una floja temporada 2015-2016, Diego Costa es el máximo goleador de la Premier League con 14 goles en 19 partidos y es una de las claves de que los 'blues' lideren cómodamente la clasificación, con seis puntos de ventaja sobre el Liverpool.

El delantero de la selección española ha mejorado no sólo en su rendimiento deportivo, sino también en su comportamiento. "Sabía que tenía que mejorar este aspecto porque en la Premier League no te dan nada", ha manifestado el jugador nacido en Brasil. Muchas veces parecen (los árbitros) que están en contra mía, pero si ellos no van a cambiar, soy yo el que tengo que hacerlo", ha agregado.