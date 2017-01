Alicante contará con dos etapas en la Vuelta a España

La Vuelta ciclista a España 2017 volverá a visitar la provincia de Alicante un año más. Ayer se presentó en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid la 72ª edición de la prueba ciclista, que pasará por diferentes puntos de la Costa Blanca durante dos etapas. La Vuelta tendrá su primer contacto con la provincia de Alicante el sábado 26 de agosto. El pelotón iniciará la octava etapa en la ciudad manchega de Hellín que culminará con una frenética subida al alto de Xorret de Catí, termino municipal de Castalla en una carrera de 184 kilómetros. Villena, Biar, Onil, Alcoi, Ibi y Tibi serán los municipios por los que discurrirá esta octava jornada en la que el interior de la provincia será el principal protagonista. Tan solo un día después, el 27 de agosto, la novena etapa de la prueba dará comienzo en Orihuela hasta la Cumbre del Sol en Benitatxel.

Un trayecto de 176,3 kilómetros, se presenta como uno de los trazados más duros e intensos de esta edición, debido especialmente a su corto pero explosivo ascenso final. Las localidades de Torrevieja, Guardamar del Segura, Santa Pola, El Altet (Elche), Alicante, Sant Joan d'Alacant, El Campello, Villajoyosa, Benidorm, Altea, Calpe, Teulada-Moraira, El Poble Nou de Benitatxell, Gata de Gorgos y Jávea se convertirán también en escenario de esta épica jornada que discurrirá paralela a la costa alicantina.

La 72ª edición de la prueba, que arrancará el 19 de agosto en la localidad francesa de Nimes y finalizará el 10 de septiembre en Madrid, se presentó en un repleto Palacio Municipal de Congresos de Madrid con muchos de ciclistas (Pedro Delgado, Samuel Sánchez, Fernando Escartín, Álvaro Pino o Purito Rodríguez), que hicieron vibrar a los aficionados con míticas subidas en la ronda española, que tendrá 200 kilómetros menos que Tour y Giro. Habrá 14 salidas y 8 llegadas inéditas.

La novena jornada dará comienzo en Orihuela y finalizará en Benitatxell, en la Marina Alta

La crono, tras Sierra Nevada

En Andalucía, durante la segunda semana, habrá momentos de mucho interés y que podrían cambiar mucho el panorama de la carrera. Calar Alto, La Pandera y Sierra Nevada generarán una nueva situación antes de la contrarreloj, después de un traslado, en medio de las dos subidas más duras de 2017. «La crono es bastante más larga», reconoció el propio Guillen, consciente de que ni Giro ni Tour tendrán una CRI de tanto kilometraje.

Aunque en la última edición no fue decisiva ya que Nairo pudo recuperar el tiempo perdido en la contrarreloj, habrá 42 kilómetros contra el crono individuales entre el Circuito de Velocidad Los Arcos en Navarra y Logroño. Veremos si después de lo que suceda en esa CRI los más escaladores tienen margen para cambiar la clasificación general. Tendrán varias opciones para ello. Primero será Los Machucos, con 14 kilómeros inéditos en Cantabria y rampas de hasta el 20% tras pasar la cota de Lunada. Un vídeo que mostró la organización, en el que participaba Perico Delgado junto a Óscar Freire y Miguel Ángel Revilla como cicerones, mostró un recorrido durísimo y precioso entre montañas.

Después, llegará el mítico Angliru. Serán los 13 kilómetros más esperados, la ascensión más dura con ese 24% de Cueña les Cabres tras el paso de la Cobertoria y Cordal.

En el acto, en el que se homenajeó a Purito Rodríguez (ganador de 9 etapas) tras su retirada, no pudo estar Alejandro Valverde por un accidente que sufrió el miércoles en su urbanización. «Me he dado un golpazo tremendo. La barrera de la urbanización se ha bajado antes de que pasara y me he dado de lleno en los brazos y el pecho. He intentado entrenar pero solo he podido aguantar media hora por los dolores. Casi no me puedo ni mover», señaló el murciano.