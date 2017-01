«Los equipos ya traen corredores a la Volta que están al cien por cien»

El alicantino Rubén Plaza (Orica-Scott) iba a ser una de las grandes atracciones de la Volta a la Comunitat Valenciana que se va a disputar del 1 al 5 de febrero. Al final no podrá ser al estar recuperándose de una intervención en el tobillo tras aquella brutal caída en la Vuelta a Murcia de 2011, que aún arrastra. A sus 36 años, es uno de los viejos rockeros del pelotón.

-Una pena no estar en la Volta a la Comunitat

-Después de ganarla en 2009 me hubiera hecho ilusión pero no ha podido ser.

-Otro año más en Orica, ¿cómo afronta la temporada?

-Va ser la decimoséptima de profesional. Intento recuperarme de la operación para empezar a entrenar y en cuanto pueda volver a competir. En Cataluña o País Vasco.

-¿Hasta cuándo seguirá en activo?

-Mientras la salud lo respete y tenga ganas, con gente que me aporte cosas, que me divierta y si me valoran bien pues seguiré. Si algo de eso falla pues pasaré página y me dedicaré a otra cosa.

-¿Qué grandes tiene en el calendario?

-Antes de la operación tenía pensado debutar en la Volta a la Comunitat y luego hacer Giro y Vuelta. El programa creo que no se alterará mucho. Puedo llegar bien al Giro.

-A la Volta a la Comunitat vienen nueve equipos Pro Tour. Una edición con mucho nivel.

-Es una alegría que los hermanos Casero se hayan puesto manos a la obra para recuperar una prueba que fue una referencia al inicio del calendario. Han devuelto a la Volta a su sitio.

-Hay etapas duras como la que termina en Mas de la Costa.

-Bueno, hoy hay tres o cuatro corredores por equipo que ya están al cien por cien, que vienen a ganar. Hay muchos ciclistas en forma. La crono por equipos inaugural es larga, quizá excesiva, pero no la critico porque es bueno para innovar, para dar espectáculo. Es una decisión de los organizadores y a mí me da una alegría inmensa ver a la Volta en la calendario.

-Su labor este año es ayudar a Chaves y a los hermanos Yates.

-Sí, Chaves es el líder. Hará Tour y Vuelta. En el Giro ayudaré a uno de los hermanos Yates. Y en la Vuelta, pues estaré con los tres.

-¿Alguno de los Yates vendrá a la Volta ala Comunitat?

-Chaves seguro que no pero de los Yates seguro que alguno porque estamos concentrados en Oliva.

-Llega Kreuziger a Orica.

-Es el fichaje más fuerte, con mucha experiencia y que ha trabajado para grandes líderes.

-En la Comunitat se habla de que puede salir un equipo apoyado por la Generalitat.

-Estaría genial, aunque ahora el ciclismo ahora no es como en nuestra época. Acceder al World Tour es difícil. Pero estaría bien para dar cabida a mucha gente que podría estar en profesionales. Sería una especie de lanzadera.

-¿Aguantará un año más para correr al año que viene la Volta?

-Depende todo del tobillo. Si no da mucha guerra tengo ganas de seguir. Espero sacar este tema adelante y mi objetivo es disfrutar de las carreras. La idea es continuar.