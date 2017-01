Susanna Griso amenaza el reinado de Ana Rosa

SUBEN

-'Espejo Público': Después de casi doce años de dominio absoluto de la mañana, 'El Programa de Ana Rosa' (Telecinco) está viendo amenazado su reinado por parte de 'Espejo Público' (Antena 3). Ya no es raro ver al formato presentado por Susanna Griso liderando la franja matinal, algo impensable antaño. El miércoles pasado, por ejemplo, superó a Ana Rosa Quintana en 6,5 puntos de 'share'.

-'Adrián, qué grande': Telecinco dedicó anoche una gala especial a Adrián Martín, el joven malagueño con hidrocefalia que ha triunfado en España y Estados Unidos con su disco 'Lleno de vida'. El chico se ha convertido en un ejemplo de superación con más de 20.000 discos vendidos en solo dos meses.

BAJAN

-'The Apprentice': El actor Arnold Schwarzenegger se estrenó al frente de 'The Apprentice' sustituyendo a su anterior presentador, el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que había conducido el formato de la cadena NBC las últimas catorce temporadas. Sin embargo, el cambio no ha sido beneficioso para el canal y su audiencia cayó un 35% de 'share' el día del estreno del nuevo presentador respecto a la última edición que condujo Trump.

-'Hipnotízame': Pese a su éxito de audiencia (el pasado miércoles lideró el 'prime time' con un 16,6% de 'share') el programa de Antena 3 'Hipnotizame' ha desatado la polémica. A las acusaciones de expertos que critican el «uso teatral de la hipnosis» se han unido las de uso de falsas cámaras ocultas. Durante su emisión se había anunciado así una pieza pero resulta que todas las cámaras estaban visibles.

-'Hazte un selfi': Esta semana, el programa vespertino de Cuatro 'Hazte un selfi' tocó fondo con un 1,8% de 'share'. El formato que conducen Uri Sabat y Adriana Abenia no levanta cabeza pese a la paciencia de la cadena de Mediaset.