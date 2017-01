El 'concierto de Año Nuevo' de 'Tu cara me suena' arrasa en Antena 3

SUBEN

-'Tu cara me suena: concierto de Año Nuevo': Antena 3 arranca el año repitiendo éxito con 'Tu cara me suena'. El programa en el que rostros famosos imitan a cantantes preparó anoche su particular concierto de año nuevo, que se saldó con 3.294.000 espectadores y el 21,9% de 'share'. Un dato que le permitió liderar el primer 'prime time' del año.

-'Concierto de Año Nuevo desde Viena': Mañana de resaca para algunos y de música clásica para otros. TVE emitió el tradicional 'Concierto de Año Nuevo' de la Filarmónica de Viena, dirigida este año por el venezolano Gustavo Dudamel, y marcó su máximo histórico de audiencias en nuestro país: 2.372.000 espectadores y el 30,5% de la cuota de pantalla de la franja matinal.

-'Pretty Woman': A pesar de haberse emitido casi un centenar de veces en televisión, la película protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere no pierde seguimiento. Ayer reunió a 2.445.000 espectadores y el 14,5% de 'share' en Telecinco.

BAJAN

-'¡Qué tiempo tan feliz!': El programa que presenta María Teresa Campos estrenó el año con un escueto 8,9% de 'share' y 1.343.000 espectadores. Un dato por debajo de la media de Telecinco (que ayer se situó en el 9,9% de cuota de pantalla).

-'Ironclad': La noche de ayer era propicia para el cine pero La Sexta no pudo conquistar a los que ayer apostaron por el sofá y la manta. La película 'Ironclad' reunió a 1.007.000 espectadores y el 5,6% de la cuota de pantalla del 'prime time', por lo que quedó relegada a la quinta opción de dicha franja.