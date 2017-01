Dani Rovira: «Si no llego a presentar, los cuatro borrachos del Twitter se habrían salido con la suya»

Dani Rovira volverá a presentar la gala de los Goya y volverá a ponerse en disparadero de los espectadores a pesar de las críticas de años anteriores. «Si te asomas a un vertedero dos o tres días después de un evento así es cuando determinada gente empieza a maquinar y a verter su odio. La verdad es que el error fue mío por asomarme a un volcán cuando estaba en erupción. Hay que saber que no tienes que asomar la carita en determinadas circunstancias», explicó en una entrevista en ABC sobre su enfado después de la gala de los Premior Goya de 2016.

«No me arrepiento en absoluto de esa gala. Lo que más me fastidia de ese tuit que lancé es que la gente pensara que no fue una buena gala, no solo por mí, sino por mis compañeros. (..) Lo malo es que me atacaron al lado personal, no al artístico, es que hasta la Asociación de Yates me vino a criticar. Y yo soy humano, por ser popular no soy un ciborg, y entonces exploté. Estaba intoxicado», reconoció.

Tras todas las críticas, desprecios, insultos, acusaciones y decepciones, he de decir que no me ha merecido la pena presentar @PremiosGoya — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 9 de febrero de 2016

Para la gala del día 4 de febrero el actor de 'Ocho apellidos vascos' ha adelantado que no habrá mensajes políticos y que aunque el evento se reducirá, serán casi tres horas las que estará en marcha. «Dijeron que la anterior gala fue muy política, cuando había ocho chistes de cien y eso porque estaba nominada una película como 'B' (de Bárcenas). La gala de los Goya es como la funda bajera del colchón: metes tres picos y cuando vas a meter el cuarto se sale por el otro lado», se defendió. Eso sí, volverá a asumir el riesgo frente a quienes le sacaron de sus casillas. «Si no la llego a presentar, los cuatro borrachos infelices del Twitter (antes eran los borrachos del bar, ahora lo son del Twitter) se habrían salido con la suya. Primero, no me daba la gana de darles una victoria; y segundo, es que me gusta mucho presentar la gala, me lo paso muy bien y, además, puedo y la Academia quiere, pues ya está», sentenció.