«Hay cosas que solo sé decir cantando»

En enero de 2016 salió al mercado 'Nueve canciones de amor y una de esperanza', el último disco de Elefantes. Tras un año de gira por España, la banda barcelonesa de rock comenzó una segunda ronda de actuaciones tras el verano por teatros de todo el país en busca de un ambiente más intimista que no suele darse en salas de conciertos. El grupo compuesto por Shuarma (cantante y compositor), Jordi Galera ( batería), Julio Cascán (bajista) y Hugo Toscano ( guitarrista), actúa hoy en el Teatro Principal de Alicante a las 21.00 horas. Su próximo concierto en la provincia será el 4 de febrero en el Teatro Río de Ibi.

-Un mismo disco, dos tipos de conciertos...

-Sí, y muy diferentes. No es lo mismo tocar ante un público que está de pie, como ocurre en las salas de rock, que actuar frente a gente que está sentada en sus butacas en un ambiente de silencio. En el primer caso se da pie a una mayor euforia. En cambio en los teatros se crea un clima que propicia una mayor concentración y la música tiene más impacto emocional. Las canciones llegan más porque el público presta más atención a sus sentimientos.

- Un ambiente ideal entonces para un álbum en el que se habla mucho de sentimientos.

- Es, de hecho, un disco de amor rotundo que surge a raíz de un encuentro emocional importante que ocurrió en mi vida. En él se recogen emociones personales. Son canciones que hablan de amor desde diferentes ámbitos. Y luego hay una dedicada a la esperanza en la que invitamos a aprender a querernos a nosotros mismos. Es algo básico y fundamental para poder querer a los demás.

-Ser a la vez compositor e intérprete del grupo supone un doble trabajo, dos cometidos diferentes.

-La verdad es que yo lo vivo como una doble recompensa. Hay cosas que sólo sé decir escribiendo y cantando. Y si no lo hiciera a través de mis letras y las canciones no podría expresarlo de otra manera. Se quedarían coaguladas en mi interior. Por eso para mí supone, de alguna manera, una liberación. Es más trabajo, sin duda, pero es algo que me hace sentir bien y que me ayuda a definir la persona que soy. Lo que me hizo ser músico en su día fueron los artistas y grupos que me ayudaron con sus canciones a no sentirme tan solo. Ponían palabras a lo que yo mismo sentía. Me gusta pensar que eso también lo hacemos nosotros con nuestra música. Intentamos llegar lo máximo posible a la gente, conectar con sus emociones, tocarles el corazón.

-»Hoy voy a empezar mi nueva vida. El contador vuelve a cero otra vez. Hoy voy a abrir mis alas partidas. El viento me las ayudará a mover»... Una de tantas letras tuyas. Ésta es de la canción 'Hoy'. Utilizas la palabra como vía de liberación ¿ Escritor o músico?

-Músico. Y antes que músico, fui público. La música me transformó, me ayudó mucho. Y gracias a ella cubro mi necesidad de comunicar con la gente, de contarles lo que siento . Y también, por qué no decirlo, siento la necesidad de ser aplaudido. Hay grandes inseguridades cuando los músicos nos subimos a los escenarios. Necesitamos los aplausos para saber que podemos seguir nuestro camino. Sobre el escenario sublimamos nuestros miedos y nuestras carencias.

-Elefantes nació en el año 1994. Hablamos de un camino de casi 25 años y una decena de álbumes publicados. Esos son muchos aplausos...

-Y nos sentimos felices por ello. Somos conscientes de que no hay muchos grupos que se mantengan tantos años.

- El paso del tiempo nos cambia. ¿Se ha producido una evolución en el grupo con el paso de los años? - Un grupo de música es como una persona. Todos nacemos con unos rasgos que nos hacen característicos pero con el tiempo vamos evolucionando. Te enfrentas a experiencias de la vida que te influyen. Nosotros somos cuatro personas juntas haciendo música y las experiencias personales te van transformando. Pero en el fondo somos igual que éramos antes, tenemos las mismas intenciones. Nuestra forma de ser y de sentir la vida es la misma. Lo que pasa es que, como artesanos, con el paso del tiempo aprendemos mejor nuestro oficio.

- Un oficio artesanal... Qué forma tan peculiar de definir su profesión.

- Yo entiendo la música como un oficio que tiene mucho de artesanía. Como todo lo que tiene que ver con la creación. Nosotros trabajamos nuestra materia prima como hace cualquier otro artesano. Y aprendes a conocer bien cuáles son tus límites y a poner orden en tus herramientas de trabajo.

- ¿ Cómo definiría el tipo de música que hacen?

- Hacemos rock pop. Una música popular pero que tiene la actitud fuerte del rock.

- Cuáles son sus referentes en el mundo de la música.

- Si tuviera que quedarme con un nombre sería Jacques Brel. Pero hay muchos otros. Por ejemplo clásicos como Bob Dylan o David Bowie. Y del panorama nacional podría citar a Antonio Vega, Joan Manuel Serrat, Coque Maya o Miss Caffeina... la verdad es que hay mucha gente que me nutre de ideas nuevas.