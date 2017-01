De oficio, guerrilleros del rock and roll

«Somos una pequeña guerrilla del rock que llega a los sitios, hacen un trabajo limpio, y no cosechamos víctimas sino nuevos adeptos a la causa». Con estas palabras define los directos de Arizona Baby su cantante y guitarrista, Javier Vielba. La Sala Stereo de Alicante acoge el próximo viernes a las 22.30 horas uno de los últimos conciertos de la gira que ha llevado 'Secret Fires' -su cuarto álbum- por escenarios de toda España en el último año y medio.

LAS CLAVES La cita. Arizona Baby actúa en la Sala Stereo de Alicante el próximo viernes día 20 a partir de las 22.30 horas. El concierto. El directo estará basado en su último álbum 'Secret Fires' y forma parte de una gira por España que iniciaron en 2015. El grupo. Esta banda vallisoletana de rock está compuesta por Javier Vielba, Rubén Marrón y Guillermo Aragón.

«Este disco ha supuesto la consolidación del grupo. Lo grabamos en cinta analógica porque pensamos que podía sentar bien al sonido de la banda. De tan antiguo que suena es moderno. Pero, además, el disco nos ha dado muchas alegrías en el directo. Con él hemos aunado la sofisticación en la música de estudio con una gran crudeza en los directos», explica Vielba.

Arizona Baby nació en el año 2003 en Valladolid fruto de la unión de un grupo de «jóvenes veteranos», como define el propio Vielba, que ya contaban con una trayectoria musical al haber tocado con anterioridad en otras bandas. En 2005 se deciden a autoeditar su primer disco, 'Songs to sing along'. En aquellos años residían en Londres y comenzaron a participar en varios festivales internacionales. En 2009 forman parte del cartel de un buen número de festivales nacionales y se convierten en uno de los grupos españoles con más proyección. En octubre de 2009 lanzan su segundo disco, 'Second to none' a través de la discográfica Subterfuge. « Este álbum supuso nuestro espaldarazo definitivo en el panorama nacional y nos permitió dedicarnos completamente a la música sin tener que recurrir a trabajos periféricos», relata el cantante.

Las canciones de la banda están inspiradas en los clásicos del rock de los años 60 y 70

Además de actuar por toda España, realizaron entonces una gira internacional que les llevaría a países como Estados Unidos, México, Alemania, Albania o Hungría, entre otros.

Su siguiente disco -'The Truth, The Whole Truth and Nothing but the Truth - salió al mercado en 2012 y dos años más tarde el álbum 'Secret fires' supondría la consolidación del grupo con sus tres miembros actuales: Javier Vielba (voz y guitarra) Rubén Marrón (guitarra) -ambos integrantes de la banda desde sus orígenes- y Guillermo Aragón (batería y percusiones).

«Podríamos definir nuestra música como rock acústico. El rock engloba muchas cosas, desde el sonido más duro tipo heavy metal hasta el pop, pero no como se entiende actualmente, sino más cercano al estilo de grupos como The Beatles o The Beach Boys. Somos hijos de los 90 y los clásicos del rock de los años 60 y 70 son la base de nuestro sonido. Nuestro rock tiene mucho de blues, country y también de psicodelia», explica.

Tras el concierto de Alicante actuarán en Almería como final de su gira por España. A partir de ese momento llevarán su música a Estados Unidos y México aunque también planean llevar sus directos a Latinoamérica y el norte de Europa. Todo ello, según Javier Vielba, mientras preparan a la vez nuevas grabaciones en estudio de cara a un próximo disco que prevén realizar por partes y en diferentes estudios. «Vamos a crearlo sin prisa pero sin pausa, buscando que sea emocionante, divertido y sugerente. Si los músicos somos capaces de disfrutarlo, eso al final se transmite al público», afirma.

Arizona Baby trabaja además en paralelo desde el 2010 con el grupo Los Coronas. Cuando actúan en confluencia se llaman Los Corizonas y han llegado a publicar un disco conjunto: 'The News Today'.