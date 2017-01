Un estilo literario basado en la reescritura

'La hija de Cayetana', publicada en 2016 por la editorial Espasa, es la decimocuarta novela de Carmen Posadas. A esta senda literaria se suman ocho libros de ensayo y once de literatura infantil. Entre otros galardones, en el año 1998 recibió el Premio Planeta por su obra 'Pequeñas infamias'. La autora afirma que más que escribir reescribe. « Si consigo completar una página nueva al día o dos como máximo ya me doy por contenta. El resto del tiempo vuelvo hacia atrás sobre lo escrito. Dedico muchas horas a la reescritura y eso es a veces peligroso. Podría estar reescribiendo hasta el juicio final. Hay un momento en el que tengo que decir: ya está bien. Aquí me paro».

En su opinión, la literatura tiene una gran similitud con las recetas de cocina. Los ingredientes son los mismos, pero cambia la forma de mezclarlos. « Hay tres ingredientes que siempre están en todos mis libros: un retrato psicológico de los personajes, una dosis de sátira social y mucho humor. Luego en cada obra los bato y los revuelvo de maneras distintas», asegura.

Su última novela está a punto de comenzar la cuarta edición.