La actriz Carrie Fisher sigue estable en el hospital tras sufrir un infarto

La actriz estadounidense Carrie Fisher, famosa por su papel de princesa Leia en 'Star Wars', continúa estable en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Los Ángeles tras sufrir un ataque al corazón el viernes durante un vuelo.

"Carrie está en situación estable. Si hay algún cambio, lo compartiremos. Para todos sus seguidores y amigos, os agradezco vuestras oraciones y buenos deseos", ha escrito en Twitter su madre, la también actriz Debbie Reynolds.

El sábado, el hermano de la artista, Todd Fisher, informó de que la actriz estaba estable en la unidad de cuidados intensivos, sin dar más detalles al respecto.

Fisher, de 60 años, volaba de Londres a Los Ángeles cuando, quince minutos antes de aterrizar, tuvo un paro cardiaco, según información de TMZ, medio especializado en famosos. La actriz recibió reanimación cardiopulmonar en la aeronave y fue trasladada al hospital UCLA Medical Center de Los Ángeles en cuanto el avión tomo tierra.

Desde que se conoció la noticia el viernes por la tarde, las redes sociales se han inundado de mensajes de ánimo y buenos deseos para la actriz, así como de viñetas en las que se presenta a la princesa Leia venciendo a un 2016 que se ha cobrado la vida de muchas personalidades.

Mensajes de sus compañeros

Su compañero de reparto en Star Wars, Mark Hamill (Luke Skywalker), le dedicó su mensaje del Día de Navidad en Twitter, con la etiqueta "princesa de Navidad por favor vuelve a casa"). "Como si 2016 no pudiera ponerse peor... Mando todo nuestro amor a Carrie Fisher", escribió el actor en otro mensaje el viernes.

También Peter Mayhew, el actor que daba vida a Chewbacca, empleó las redes sociales para pedir oraciones para su "amiga" y "la en este momento princesa favorita de todo el mundo".

Su amor en la ficción de George Lucas -y con quien tuvo un romance real al principio de la saga-, Harrison Ford (Han Solo), ha fijado en su perfil de Twitter el mensaje que publicó el viernes.

"(Estoy) impactado y entristecido de oír las noticias sobre mi querida amiga Carrie Fisher. Nuestros pensamientos están con ella, su familia y amigos", escribió.

La actriz sufrió el infarto en un vuelo procedente de Londres, donde la actriz había estado rodando la tercera temporada de la comedia 'Catastrophe'.

Personal de United Airlines, la aerolínea que operaba el vuelo, aseguró a TMZ que la actriz se encontraba "inconsciente" cuando aterrizó el avión.

Carrie Fisher saltó a la fama como la princesa Leia de 'Star Wars' en la trilogía original de ciencia-ficción de George Lucas: 'Star Wars: A New Hope (1977)', 'The Empire Strikes Back' (1980) y 'Return of the Jedi' (1983).

Como sus compañeros de elenco Harrison Ford y Mark Hamill, Fisher regresó para el relanzamiento de la saga 'Star Wars: The Force Awakens' (2015) y además está confirmada su participación en 'Star Wars: Episodio VIII' (2017).