La Berlinale selecciona el filme de León de Aranoa sobre la creación de Podemos

La película deFernando León de Aranoa sobre Podemos, 'Política, manual de instrucciones', es una de las cintas que se proyectarán en la sección Panorama de la Berlinale, la segunda en importancia del festival, según anunció ayer la organización. La película de Aranoa, «invitado varias veces en la sección Panorama» ofrece una «mirada detallada a la situación en España», señala el comunicado. «El ruido mediático en torno a Siria, Trump y otros eventos que sacuden el mundo ocultan la percepción de la base de nuestro futuro: la política en Europa», escribe la organización, que recuerda las circunstancias en las que nacieron los verdes en la entonces Alemania occidental.

De esa misma manera surgió Podemos, «que ya no es posible dejar al margen, a pesar de que las viejas fuerzas lo estén intentando en un contexto de un fascismo no superado». Se trata de una «situación de historia reprimida que en muchos países del mundo constituye una bomba de relojería», describe el comunicado recogido por Efe, y agrega que «este aterrador 'Zeitgeist' exige la valiente intervención de aquellos que no quieren resignarse a las metas alcanzadas en el pasado reciente». La película ya ha pasado por los festivales de Toronto, San Sebastián y La Habana.