Lo bueno, si breve, dos veces bueno

«Hay un cuarto en la casa de la Sra. Luca que siempre permanece cerrado. Sin luz. Salvo cuando él viene'. Es la sinopsis de 'La habitación oscura' la obra que representará la compañía 'Microteatro de Epidauro' el próximo sábado en el Taller Tumbao de Alicante a las 20.30 horas. Se trata de una adaptación de un relato fantástico del escritor norteamericano Tennessee Williams que se llevará a escena bajo el formato de teatro breve. La obra tiene una duración de 25 minutos y tras ella la compañía llevará a escena una segunda representación, en este caso de carácter humorístico, que bajo el título 'Ultima pregunta' gira en torno a la relación que entablan un presentador de televisión y un concursante de su programa que siempre acierta a las preguntas y lleva años sin ser eliminado.

Ambas obras, a pesar de su brevedad, son algo más largas de las que suelen representar los miembros de 'Microteatro de Epidauro'. Su fundador, Pedro Paterna, explica que normalmente duran 15 minutos y a lo lago de una hora la compañía escenifica un total de cuatro historias diferentes en las que se mezclan piezas cómicas y dramáticas. «Nuestro microteatro es un formato que se caracteriza por ser breve y estar hecho para un público reducido que intentamos esté a nuestro alrededor en el escenario. Se realiza en lugares poco habituales, con pocos actores y sin muchos recursos pero una gran creatividad» explica Paterna. En la mayoría de sus funciones actúan dos actores aunque, en algunos casos, añaden uno más o realizan monólogos.

'Microteatro de Epidauro' nació en diciembre de 2014 fruto de la colaboración de la compañía escénica 'Epidauro' y la experiencia en obras de microteatro de Pedro Paterna, que participó en las dos ediciones del Festival de Microteatro de Alicante que se celebtó en 2013 y 2014. Desde entonces funciona como una sección especializada en textos breves que complementa la oferta de producciones de formato tradicional que realiza esta compañía fundada en Alicante en diciembre de 1993.

Las representaciones suelen durar 15 minutos sobre escenarios inhabituales



El teatro breve tiene sus orígenes en los entremeses del Siglo de Oro español

Los textos de teatro breve son tanto adaptaciones como creaciones propias y desde su puesta en marcha han escenificado un total de dieciseis piezas en diferentes escenarios poco convencionales. Entre ellos están el espacio de El mago Charly, Café Garbí, Villavieja, 6, El Tumbao, los bajos del Centro Cultural Las Cigarreras, Ocho y medio, El Tributo 2, Freaks Arts Bar -todos ellos en la ciudad de Alicante-, Pueblo Acantilado de El Campello, y De la Rivera y Tetería La Cuna en Elche. En este último local llevarán el domingo 29 sus obras 'La Habitación Oscura' y 'Ultima pregunta' un día después de haberse representado en Alicante. Sus características permiten variar la puesta en escena ya que cuenta con dos salas en las que se exhibirán a la vez ambos montajes. Al término de cada representación, el público cambiará de sala y se volverá a hacer una segunda función para que todos los asistentes puedan ver las dos obras.

«Podría pensarse que el microteatro como tal es una tendencia escénica del momento actual por el auge de otros formatos de expresión artística como los microrrelatos o la micropoesía, pero no es algo que se haya inventado ahora. El teatro breve fue, por ejemplo, un género muy utilizado durante el Siglo de Oro español a través de los populares entremeses, aunque es cierto que se ha extendido en los últimos años a raíz de una propuesta seria que comenzó a realizar en 2009 en Madrid la compañía 'Microteatro por dinero'. Empezaron a representar obras breves en diferentes salas de un edificio que fue un antiguo prostíbulo. Utilizaron la fórmula del '15-15-15', es decir, obras de 15 minutos ante un público de 15 personas y en un espacio de 15 metros cuadrados. La buena aceptación del formato les ha hecho extenderse a otras ciudades españolas como Valencia, Murcia y Sevilla. Ahora mismo hay muchas compañías que han apostado por él. En Alicante, de hecho, hay varias», explica Pedro Paterna.

En su opinión, el éxito del microteatro radica en el hecho de haberse adaptado al tipo de vida que nos impone la sociedad actual y a la demanda creciente de propuestas innovadoras por parte del público . «La gente tiene poco tiempo y siempre quiere que le ofrezcan cosas nuevas», asegura.

Paterna aclara que este concepto teatral de brevedad no está reñido en absoluto con la calidad del producto escénico. « Somos profesionales del teatro formados y nuestro objetivo es contar grandes historias en formato reducido. Llamamos a nuestras obras 'delicatessen' porque son como esos platos especiales de la cocina de diseño. Concentran toda la emoción de una historia completa en un tiempo más corto. Los ensayos son muy fuertes porque tenemos tan poco tiempo que la obra no debe caer en ningún momento. Tenemos que conseguir llevar al público por todas las emociones que queremos transmitir y para eso la persona ha de estar muy enganchada al relato porque en una obra que tiene una duración habitual si el público se despista cinco minutos no pasa nada pero en las nuestras ha de estar atento debido a que la trama está muy condensada», explica.

En casa

La compañía alicantina ha iniciado además una nueva línea de trabajo consistente en explorar lo que se denonima 'Microteatro de salón'. Se trata de llevar estas obras de formato reducido a casas particulares. A finales del pasado año ya realizaron uno de estos montajes y representaron cuatro obras de quince minutos cada una de ellas en el salón de un domicilio. La compañía actuó en el centro de la habitación a modo de improvisado escenario y alrededor se colocaron las sillas en corro para el público. « Es algo que nos gusta hacer siempre que podemos: romper el escenario», explica el fundador de 'Microteatro de Epidauro'.

La compañía está formada por tres actores: Pedro Paterna, Jorge Ruipérez y Marisol González, aunque en función de los montajes colaboran otros actores. «Lo principal para nosotros es que estamos haciendo teatro. Sentimos mucho respeto por esa palabra.Que las obras sean de formato reducido solo es una característica que lo diferencia un poco. Nada más», afirma.