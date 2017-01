'La La Land', 'Moonlight' y 'Manchester by the Sea', favoritas para los Globos de Oro

El sueño por la fama en Hollywood, la tragedia de un narcotraficante homosexual preso en el armario de su realidad, la desesperación de un tío encargado de su sobrino huérfano: 'La La Land', 'Moonlight' y 'Manchester by the Sea' son favoritas en los Globos de Oro, que se entregan este domingo en Los Ángeles. El tributo de Damien Chazelle a la época de oro de los musicales de Estados Unidos tiene siete nominaciones para los premios, mientras que los dramas familiares de Barry Jenkins y Kenneth Lonergan llegan con seis y cinco respectivamente. La pelea está reñida en varias categorías, sobre todo en drama, aunque está prácticamente cantado que 'La La Land' ganará como mejor musical o comedia y sus protagonistas Ryan Gosling y Emma Stone como mejores actores en ese género. Casey Afleck, Mahershala Ali, Viola Davis y Natalie Portman aparecen también como destacados candidatos.

Los Globos de Oro, que son entregados por los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés), abren la temporada de premios que termina con el Óscar. «Son una de las mejores fiestas del año. Hay sólo 1.200 asientos y son difíciles de conseguir... Y Hollywood sabe que los Globos llegan a una gran audiencia, es importante que las películas estén allí», destaca Tim Gray, editor de premios para la revista Variety.

Portman parte como favorita al premio a mejor actriz dramática por su protagónico en la cinta biográfica 'Jackie' sobre la ex primera dama de Estados Unidos Jacqueline Kennedy, dirigida por el chileno Pablo Larraín, que además está nominado por «Neruda» en la categoría de mejor cinta de habla no inglesa. Pero la competencia es dura y tras la estatuilla están las francesas 'Divines' y 'Elle', la franco-iraní 'The Salesman' y la alemana 'Toni Erdmann', que suena como potencial ganadora.

«Hubo una producción de películas extranjeras muy buena y fue un gran año para Pablo y su hermano, [el productor] Juan de Dios. Para muchas publicaciones, Pablo fue el mejor director del año», dijo a la AFP el crítico del diario chileno El Mercurio, Ernesto Garrat.

En el apartado de televisión destaca la historia criminal 'The People v. O.J. Simpson: American Crime Story', que participa en cinco categorías. La serie dramática 'The Night Manager', que transmite el canal AMC, le sigue de cerca con cuatro, mientras que 'Black-ish', 'The Crown', 'The Night Of', 'This is US' y 'Westworld' consiguieron tres cada una.

HBO se lleva en total 14 nominaciones. Drew Barrymore, Sylvester Stallone, Nicole Kidman y Reese Witherspoon, Diego Luna y Sofía Vergara estarán entre las personalidades que presentarán parte de las categorías. El comediante Jimmy Fallon será el anfitrión de esta ceremonia que se celebra en un hotel de Bervely Hills y es mucho más relajada que los Óscar o los Emmys, entre otros motivos, por el alcohol que se sirve durante toda la velada.