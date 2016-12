«La cultura puede hacer mucho frente a la actual crisis de valores»

José Ferrándiz Lozano asumió la dirección del Instituto Alicantino de Cultura (IAC) Juan Gil-Albert en agosto de 2015. Conocía bien la entidad por dentro porque fue subdirector de Publicaciones entre los años 2003 y 2011. Es Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor, especialista en la obra de Azorín y Premio Internacional de Periodismo Miguel Hernández en 2003. Con estos mimbres, ha imprimido nuevos aires a una entidad cuyo propósito, afirma, es servir de estímulo y apoyar la producción cultural de la provincia en todos los ámbitos posibles pero, sobre todo, los relacionados con el campo de las humanidades y las ciencias sociales.

- Un nuevo equipo siempre incorpora su forma particular de hacer las cosas. ¿Cuáles ha sido la suya?

- Hemos articulado nuestras actuaciones culturales sobre tres ejes fundamentales. Promover una cultura de calidad, que al mismo tiempo contribuya a superar la actual crisis de valores, y hacer llegar nuestras actividades a toda la provincia de Alicante. Respecto a los valores, pensamos que desde la cultura podemos hacer muchas cosas y ayudar a sensibilizar a la sociedad con el fin de lograr una mayor tolerancia, un mayor respeto al pluralismo. es importante entender que todas las líneas de pensamiento son posibles. Determinadas actividades que hemos puesto en marcha están muy centradas en esa idea. ¿ De qué manera? Por ejemplo desde el 2015 adquirimos el compromiso de implicarnos en la defensa de los derechos humanos. Aunque vivamos en un país que los tiene reconocidos no hay que olvidar los problemas de otras zonas del mundo. No debemos acomodarnos. En esta línea hemos distribuido más de 5.000 ejemplares gratuitos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hemos promovido acciones de arte urbano con grafitis que hacen alusión a la necesidad de respetarlos. Y también hemos llevado a cabo conciertos y mesas redondas. Esta línea es novedosa en el IACy ha nacido con la intención de tener continuidad. La vamos a tener presente en nuestro calendario anual de actividades y no sólo en torno a la celebración, el 10 de diciembre, del Día de los Derechos Humanos. Pensamos además ampliarlo a otras formas de expresión cultural como la poesía.

LAS FRASES Nuevas líneas «Hemos querido potenciar ámbitos como los derechos humanos, la música y el teatro» Efemérides «En 2017 celebramos dos Congreso Internacionales sobre Miguel Hernández y Azorín» Actividades «Se han promovido este año 212 actividades en 35 municipios de la provincia de Alicante» Exposición sobre José Estruch «El Centro Dramático Nacional y el Teatro Principal de Valencia nos han pedido la muestra»

- Comenta que otro de sus empeños es tener más en cuenta, en materia de actividades culturales, al resto de la provincia.

- Con este equipo hemos sacado más el Gil-Albert a la provincia. Dependemos de la Diputación y nuestro campo de actuación es provincial., aunque la Casa Bardín tiene teniendo un gran protagonismo. Este año hemos realizado 35actividades en diferentes poblaciones de la provincia y hemos utilizado más de 65 espacios diferentes, entre salas de exposiciones, teatros y otros centros culturales. Esa es nuestra vocación. En 2016 hemos conseguido llegar además a más gente. Hemos realizado en total 212 actividades, a lo que hay que sumar las publicaciones. Toda nuestra producción tiene, lógicamente, una conexión con Alicante pero sin caer en localismos. Buscamos esas cosas que tenemos de mucho valor, de mucha calidad, y que incluso pueden proyectarse y darse a conocer fuera de la provincia.

- Humanidades y ciencias sociales son conceptos muy amplios.¿Cabe todo en la programación del instito?

- Cuando llegamos hicimos una revisión de lo que se hacía y hemos tratado de completar algunas líneas de actuación que entendíamos se podían potenciar. Por ejemplo en lo que respecta al teatro. El Gil-Albert tiene ahora una muy buena conexión con todos los círculos teatrales. Hemos podido llevar obras a municipios que tienen excelentes instalaciones pero que por cuestiones económicas derivadas de la crisis no pueden programar como quisieran. También hemos sido promotores, junto con el Teatro Princiapl de Alicante, de la instauración de los Premios José Estruch. También hemos abierto, por ejemplo, la línea de la música que hasta ahora era muy coyuntural. La iniciamos en diciembre de 2015 con un concierto simultáneo en 11 municipios de la provincia en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos. Fueron conciertos de contenido muy variado: rock, jazz, swing, música sacra... Ese fue el comienzo. Este año hemos potenciado esta línea pero nos hemos centrado más en la música clásica y en los artistas jóvenes. Hemos denoninado esta actividad 'Música Joven en la Casa Bardín' y la hacemos en colaboración con el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá. Sus alumnos más avanzados han realizado un total de cuatro conciertos de cámara . Hace poco adquirimos un piano precisamente para profundizar en esa nueva apuesta. Es un instrumento muy versátil que nos sirve también para 'Alimentando lluvias', nuestro ciclo de recitales de poesía. Igualmente colaboramos con la Orquesta Joven de la Provincia de Alicante ( OJPA). De hecho ellos dieron este año el concierto sinfónico conmemorativo del Día de los Derechos Humanos que promovimos desde el Gil-Albert y que fue realizado en la Iglesia Virgen de las Nieves de Calpe. Nos gusta celebrar con música ese día. es un guiño. Porque la música es un lenguaje universal.

- Esta potenciación de la música, el arte urbano, el teatro... ¿ ha llegado al Gil-Albert para quedarse?

- Es lo que pretendemos. En el caso de la música, en enero iniciamos el segundo ciclo de conciertos de cámara. Tendrán lugar durante todo el año y hemos aumentado su número de cuatro a cinco. En cuanto al teatro quisiera destacar que el Instituto Gil-Albert va a acoger los fondos del archivo del dramaturgo alicantino José Estruch propiedad de Israel Chaves y que nos han sido donados con gran generosidad para que puedan estar en un espacio público a disposición de investigadores y de cualquier persona interesada en su consulta. El archivo ya está inventariado y sólo queda cerrar los últimos aspectos de la donación. Además, la exposición de José Estruch, que se muestra hasta mediados de enero en el vestíbulo del Teatro Principal, comenzará el año próximo su itinerancia. Los dos teatros de Alcoy ya nos han mostrado su interés por acoger la exposición a finales del mes de mayo. Tambiénsaldrá de la provincia. El Centro Dramático Nacional y el Teatro Principal de Valencia nos la han solicitado.

- El Congreso de los Diputados ha declado esta semana 2017 como el 'Año Miguel Hernández'. El IAC ya había decidido sumarse al 75 aniversario de la muerte del poeta con la celebración en noviembre de un Congreso Internacional presidido por Rafael Zurita.

- Es una de las grandes efemérides que tenemos previstas para el próximo año. Es el cuarto congreso sobre Miguel Hernández que promueve el Instituto Juan Gil-Albert. Los anteriores se llevaron a cabo en los años 1992, 2003 y 2010. La sede será compartida por Alicante, Elche y Orihuela. El segundo gran evento de 2017 tendrá lugar en el mes de octubre y será un Congreso Internacional sobre Azorín en conmemoración del 50 aniversario de su fallecimiento. Su sede estará en Alicante pero uno de los días se celebrará en su municipio natal, Monóvar. Además vamos a dedicar al escritor un número de la revista 'Canalobre' que saldrá probablemente en junio. Me gustaría destacar también que vamos a conmemorar el centenario del fallecimiento del autor teatral a Joaquín Dicenta. Su obra 'Juan José', estrenada en 1895, fue la más representada hasta la Guerra Civil Española después de Don Juan Tenorio. Dicenta fue un personaje y su vida está llena de anécdotas. En el descanso del estreno de 'Juan José' un empresario se dirigió a él y le ofreció comprarle los derechos. Gracias a que no aceptó la oferta se hizo rico sólo con esa obra y estaba tan sensibilizado con el tema de los derechos de autor que fue uno de los fundadores y presidente de la Sociedad General de Autores (Sgae). Su infancia y juventud las pasó en Alicante y después se marchó a Madrid. Regresó ya enfermo y falleció aquí el 21 de febrero de 1917. Hemos programado por el momento una mesa redonda que tendrá lugar el próximo mes de enero y en la que participarán los expertos Jaime Mas, Juan Antonio Ríos Carratalá, y Antonio Díez Mediavilla

-La Casa Bardín continúa siendo también un espacio en el que tienen cabida las exposiciones.

- Sí, es una línea que fue creada por el anterior equipo y que hemos mantenido, aunque hemos incorporado una novedad. La elección de las muestras se hace por concurso. Esta actividad desde sus inicios ha renido un gran nivel. Hay tantas solicitudes que consideramos que lo más justo era convocar un concurso. Y así lo hicimos. Se adjudicaron las exposiciones de todo 2016 y 2017 a razón de unas cinco muestras al año. El nivel de calidad es buenísimo. Los artistas y comisarios tienen una trayectoria importante en el mundo del arte. Aunque el edificio de la Casa Bardín no está concebida como sala de exposiciones ni como un museo, el arte se manifiesta hoy en cualquier espacio y se adapta a ellos.

-212 actividades en 2016. ¿ Y en 2017?

- Estamos cerrando el Plan de Actividades. Intentando incluir todos los ámbitos culturales y disciplinas posibles. En ello estamos.