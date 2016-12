Versos que podrían caber en un tweet

La actual moda de los microtextos narrativos y poéticos parece un producto vinculado al nuevo estilo propio de las redes sociales y que tiene su máximo exponente en la limitación de los 140 caracteres de twitter. Sin embargo el cuento corto hunde sus raíces en la tradición oral y fue muy utilizado en el siglo XX en España -a través de las greguerías- o por autores como García Márquez, Cortázar, Borges o Monterroso, entre otros escritores del boom de la literatura hispanoamericana. En el caso de la micropoesía encontramos claros ejemplos en el pasado. Los haikus de la tradición japonesa se remontan al siglo VIII y el género limerick surgió en Inglaterra durante el siglo XVIII. Ejemplos todos ellos muy alejados de las exigencias del mundo on line.

El Café Cultural El Cresol, que abrió sus puertas en octubre de este año en Alicante con el fin de ofrecer un espacio alternativo para el fomento de la creatividad, acoge esta tarde a las 18 horas un Taller de Micropoesía impartido por la filóloga, músico y especialista en escritura creativa y terapéutica, Eva Torres, centrado en la práctica del limerick.

«Me gusta salirme de los géneros ortodoxos. La gente idolatra la novela pero yo prefiero fomentar los relatos breves porque en los talleres de escritura son mejores para que los alumnos pierdan el miedo a la página en blanco y se produzca su desbloqueo creativo», explica Torres. Se trata del segundo taller que realiza en El Cresol. El primero tuvo lugar a finales de noviembre y estuvo dedicado a la composición de haikus. «En esta ocasión he elegido el género limerick, cuyas composiciones son de cinco versos, porque viene muy bien para alejarse de la poesía con mayúsculas ligada a la exaltación de sentimientos elevados. En él predomina el humor. Está hecho para que la gente se ría y rompe los esquemas de los versos tradicionales», afirma.

Desbloqueo

El taller, explica su autora, comenzará con unos ejercicios previos de desbloqueo que consistirán en la lectura de varios limericks escritos por niños y que fueron recogidos por Gianni Rodari en su libro 'Gramática de la fantasía'. « Con ello les demuestro que no es difícil, que hasta niños de 9 años pueden hacerlo. Sólo hay que dejarse llevar con libertad y no acomplejarse. La creatividad es algo que todos llevamos dentro aunque cuando crecemos se nos cercena y dejamos de expresarla».

Los autores seleccionados por Eva Torres como ejemplo de estas breves composicones serán el artista y escritor inglés Eduard Lear, que popularizó el género a mediados del siglo XIX, y María Elena Walsh, coyo cuento ' El zoo loco' servirá para mostrar el ritmo y la métrica del limerick.

Les aporto muestras de composiciones que han escrito otros y les animo a crear los suyos con libertad. No acepto que la creatividad haya de evaluarse. Lo único importante es que disfruten creando y me emociono mucho cuando compruebo que los asistentes logran desbloquearse. Dicen cosas tan bellas, tan bonitas. Sobre todo me emociona ver en sus caras que se lo están pasando bien. A veces me dicen: «no sabía que iba a ser capaz de escribir algo así». Y a mí se me humeden los ojos cuando ocurre. Disfruto mucho, la verdad», afirma Torres.

Uno de los consejos que suele dar en sus sesiones de escritura creativa para intentar que sus alumnos no se queden bloqueados a la hora de expresarse es que se dejen llevar por lo que se conoce como 'escritura automática'. « Les suelo decir que no piensen demasiado. Que plasmen sobre el papel en blanco lo primero que se les pase por la cabeza sin darle demasiadas vueltas», explica.

Eva Torres aplica su formación en música y en filología en los talleres de escritura creativa y resalta que expresarse a través de la palabra escrita tiene un fuerte componente de terapia aunque no sea ese el fin buscado. «Escribir, al igual que pasa por ejemplo con la música, es terapéutica. Es una cualidad y tiene ese efecto sobre nosotros de manera indirecta, transversal», asegura.