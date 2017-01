Denuncia la gestión de los Centros de Mayores

El concejal del Partido Popular, Israel Cortés, denunció ayer el «desinterés» del gobierno tripartito a los Centros de Mayores, un servicio municipal que atiende a cerca de 24.200 personas y que Julia Angulo, la concejal del área, «tiene completamente abandonado porque a Guanyar no le sirve el actual Reglamento de Participación para sus fines de control político». Cortés indica que el tripartito «se resiste a aplicar el reglamento actual, sencillamente porque no les interesa ningún mecanismo de participación en el que no puedan establecer un control absoluto».