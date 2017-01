Un paso más hacia el abismo

El alcalde, Gabriel Echávarri, ha tensado al máximo las relaciones con sus socios de gobierno después de tomar, por su cuenta y sin consultar, diversas decisiones que han encrespado el ambiente entre los tres grupos políticos hasta no se sabe dónde. Las últimas se produjeron ayer mismo, con el horario de los conserjes escolares y la exclusión del edil Víctor Domínguez de la Junta de Gobierno Local.

Echávarri aseguró ayer que mantendrá el horario continuo establecido por el Ayuntamiento para los conserjes de los colegios públicos hasta las tres de la tarde contra el criterio del Consejo Escolar Municipal. Este órgano pidió ayer en una reunión extraordinaria que suspendiera el decreto de Recursos Humanos que entró en vigor el 1 de diciembre, al mismo tiempo que la jornada continua votada mayoritariamente por los padres en casi todos los centros.

Recursos Humanos considera aquí que la jornada lectiva concluye a las 15 horas, que entiende es el tiempo que la ley obliga al Ayuntamiento a mantener personal para el cierre de instalaciones. Mientras, la Conselleria de Educación asegura que la jornada escolar dura hasta las 17 horas y que hasta ahí tendría que cubrirse el servicio de conserjes.

Pavón ya no se corta y explota contra el munícipe: «Usa formas dictatoriales»



Natxo Bellido considera que «no es la mejor forma de aumentar la cohesión de los grupos»

El Consejo Escolar Municipal entiende que el nuevo horario de los conserjes «no se ajusta a la normativa legal y no garantiza la prestación de los servicios que los centros escolares necesitan y la ciudadanía merece». Por su parte, el alcalde aseguró ayer en la reunión y en declaraciones públicas que ese horario lectivo cuenta con «todas las garantías jurídicas de legalidad» por lo que el Consistorio lo va a «defender hasta el final», hasta el juzgado lo más probable. Quiso tranquilizar a los padres y aseguró que no se iba a cambiar el horario de los colegios en jornada continua, que son la mayoría en la ciudad.

El Consejo Escolar, en su resolución, da un mes de plazo al Ayuntamiento para que suspenda el decreto antes de interponer un contencioso-administrativo. Al alcalde no se le movió un músculo de la cara cuando se le preguntó por el asunto: «Si considera Educación que ese decreto no es conforme a derecho que lo impugne y el juez lo dirá».

De hecho, el órgano local mostró su «conformidad con el requerimiento de la Conselleria de Educación para la anulación del decreto» municipal y su «disconformidad con la postura del Ayuntamiento ante dicho requerimiento por mantener un Decreto que puede estar vulnerando la legalidad vigente».

Debajo del conflicto subyace un enfrentamiento entre el PSOE y Compromís, que dirige la Conselleria de Educación y que ha trasladado al Ayuntamiento. Recursos Humanos se puso del lado de los funcionarios municipales (60 empleados públicos están afectados por la medida) y sus sindicatos, y así lo aprobaron en la Mesa Negociadora el pasado noviembre. Compromís, por su parte, votó en contra y se alineó con los directores de centros, que pidieron a la Dirección Territorial que los conserjes estuvieran hasta las 17 horas.

Entonces Guanyar ya votó en contra del nuevo horario para los conserjes, una postura que ratificó ayer el grupo municipal en un comunicado casi en los mismos términos que hizo el Consejo Escolar Municipal. Incluso, un poco más allá: «No quedan garantizados los servicios a los centros docentes públicos y el Ayuntamiento podría estar vulnerando los derechos de alumnos y docentes», manifestó la edil Marisol Moreno.

El grupo, en general, apuestan por «políticas que van, justo, en la dirección contraria: que los centros escolares públicos sean rentables socialmente, impulsando la ampliación de personal y horarios para que los escolares puedan hacer un mayor uso de las instalaciones».

Por si no fuera poco, no fue el único incendio que se produjo ayer en el Ayuntamiento, puesto que el alcalde firmó el decreto por el que retira al edil de Guanyar Alacant Víctor Domínguez como miembro de la Junta de Gobierno, que el próximo martes ya no estará, lo que provocó la inmediata reacción de sus socios. El más encolerizado fue, como no podía ser de otra manera, Miguel Ángel Pavón. El vicealcalde, pero también portavoz de Guanyar, acusó a Echávarri de usar «formas dictatoriales» en sus decisiones de gobierno.

«Este tipo de cosas»

Con la salida de Domínguez, el PSPV mantiene cuatro miembros en la Junta, por tres de Guanyar y dos de Compromís. Es decir, no varía la mayoría, como siempre ha dicho el alcalde. Sin embargo, Pavón, lamentó la decisión y afirmó que su formación no votó a Echávarri como alcalde «para que hiciera este tipo de cosas». Pavón recordó que Guanyar obtuvo una representación en las elecciones municipales que «legitima plenamente tener cuatro miembros» en la Junta, los mismos que tiene el PSPV, y remarcó que «el hecho de que una exconcejal haya optado por el transfuguismo no debería suponer ninguna alteración en la Junta».

Además, recordó que la composición «se acordó en su día en el marco del pacto de Gobierno» y ha opinado que esa decisión se podría haber dado «en cualquier grupo de los que conforman el equipo de gobierno».

'Quid pro quo'. Esta vez fue el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, quien se alineó con el de Guanyar. Manifestó que la decisión de apartar a Víctor Domínguez «no aumenta la cohesión de los grupos y no ayuda». En su opinión, «podía haber esperado después de la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno», que se celebrará el próximo miércoles, «y explicarlo ahí».

Echávarri ha justificado la decisión a lo largo de las últimas semanas en que Guanyar dejó de tener seis ediles como el PSPV, al expulsar a la ahora edil adscrita Nerea Belmonte. Para Pavón, esta decisión es «dar carta de naturaleza al transfuguismo».