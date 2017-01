El tripartito debatirá sobre el pacto de gobierno un día antes del Pleno

La petición de los grupos municipales de Guanyar y Compromís de convocar una mesa de seguimiento del pacto de gobierno para tratar de poner orden tras los últimos desencuentros con el PSOE ha sido atendida. La portavoz socialista Eva Montesinos tomó ayer la iniciativa y llamó ayer a los otros dos portavoces de sus socios de gobierno, Miguel Ángel Pavón y Natxo Bellido, para cerrar una fecha para la comisión.

La idea inicial era celebrarla lo antes posible, pero finalmente se retrasará hasta el día 25, a las 18.00 horas, por lo que tendrá lugar apenas un día antes del Pleno de enero, en el que el PSOE tiene previsto presentar la propuesta que ha generado la polémica. La creación de dos direcciones generales para sus asesores de Comercio y Fiestas.

Los socialistas salían así al paso de las críticas manifestaciones de Bellido y Pavón del pasado martes, en las que afeaban al alcalde, Gabriel Echávarri, su forma de actuar en este asunto, el de las direcciones generales, le acusaban de vulnerar el pacto de gobierno y exigían una reunión de la comisión de seguimiento para «revisar» los acuerdos alcanzados hace dos años.

De hecho, el alcalde, que hasta ahora se había mostrado implacable en su decisión y dispuesto a llevarla a Pleno con o sin el apoyo de sus socios, replanteaba ayer su postura para destacar su «predisposición al diálogo» y destacar que sus puertas «siempre están abiertas». Desde Alcaldía reconocieron que «quizá no se ha explicado bien la medida que se quiere tomar, que es positiva y beneficiosa» y confiaron en que «explicándosela bien» a sus socios, «le darán el visto bueno». Así, los socialistas acudirán a la comisión con este objetivo claro, el de convencer a Guanyar y Compromís de las bondades de la creación de las dos direcciones generales para Pedro de Gea y Miguel Castelló. Lo que no está tan claro es si lo harán por las buenas, o por las malas. Y es que podrían esgrimir otros presuntos incumplimientos del pacto por parte de sus socios para presionarles.

En cualquier caso, no lo tendrán fácil, dado que ambas formaciones han dejado claro que están en contra de la medida y Compromís ratificó ayer además este rechazo en su Ejecutiva. Pese a que este tema será uno de los que sin duda centrarán el debate, lo cierto es que por ahora en el orden del día solo se ha reflejado el «seguimiento del estado de cumplimiento del pacto de gobierno», en líneas generales. No se descarta, no obstante, incluir más temas puntuales. Guanyar propuso que cada grupo se centrase en los dos o tres puntos que más interés tiene en debatir.

Al encuentro acudirán dos representantes de cada partido, aunque todavía no está claro cuáles. No tienen por qué ser los dos concejales, ni siquiera del grupo municipal. A otra reuniones han ido asesores y cargos de cada partido.

Escasos resultados previos

Lo cierto es que las tres reuniones previas de la mesa o comisión de seguimiento del pacto, celebradas en febrero, marzo y abril de 2016, han tenido escasos resultados efectivos, aunque sí que sirvieron para calmar los ánimos en momentos de alta tensión.

En la última de ellas se acordó crear subcomisiones que abordasen las prioridades políticas de cada concejalía. Aunque no se les dio publicidad, se reunieron en un par de ocasiones, pero el PSOE decidió ponerles fin.

También se aprobó celebrar una especie de convención o jornada política de convivencia antes o después del verano, pero no llegó a organizarse.