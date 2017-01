El tripartito trasladará los presupuestos al Ministerio de Hacienda este viernes

El Ayuntamiento de Alicante enviará al Ministerio de Hacienda el proyecto de presupuestos para 2017 a partir del próximo viernes, después de que el jueves termine el plazo que tenía la Intervención municipal para analizar las cuentas.

Será la edil de Hacienda, Sofía Morales, la encargada de remitir el proyecto de presupuestos. El jueves finaliza el plazo de 10 días que tenía la Intervención para analizar los números del equipo de Gobierno y dar el visto bueno. No obstante, fuentes municipales señalan que todo el proceso está «dentro de plazo».

Con todo, Alicante sigue sometida al plan de ajuste y sus cuentas deben ser fiscalizadas, además, por el Ministerio, que debe dar el visto bueno definitivo al presupuesto para este 2017.

La aprobación en Pleno, sin embargo, sigue en el aire ya que la negociación con el grupo de Ciudadanos no fructificó y el equipo de Gobierno está en minoría al sumar 14 de los 29 concejales. Para su aprobación sería necesaria la abstención de al menos uno de los concejales en la oposición.

Los grupos municipales tendrán acceso a las cuentas en el período de enmiendas y se intentará alcanzar un acuerdo.

El PP criticó ayer el retraso en la presentación de los presupuestos. «Ya lo advertimos en su momento y se ha cumplido escrupulosamente que, de nuevo, el tripartito siga sin haber aprobado este año los presupuestos municipales, igual que cuando en 2016 llegó el 1 de enero y Alicante tampoco tenía los presupuestos», expuso el portavoz del grupo, Luis Barcala.

Al dirigente popular le resulta «ridículo que el tripartito luego recurra a echar las culpas de su retraso al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando ha sido incapaz de enviar aún su previsión presupuestaria».

En su opinión, «si los trabajos se hacen tarde, si no se sacan adelante las negociaciones y si en el tripartito no se ponen de acuerdo, pasan estas cosas, que llega el año nuevo y no tenemos las cuentas, con la paralización que eso conlleva».