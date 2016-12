Belmonte, aliada inesperada del tripartito, salva a Pavón de dar explicaciones sobre Ikea

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante contó ayer con una aliada inesperada de la bancada de la oposición, la edil no adscrita Nerea Belmonte, que libró al concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, de tener que comparecer ante el Pleno para dar explicaciones sobre la tramitación de Ikea, a petición de C's.

Pavón se negó en primera instancia a intervenir y, según el Reglamento Orgánico del Pleno, cuando el edil interpelado se niega, el asunto debe someterse a votación y debe darse oportunidad a todos los grupos para que expresen su opinión al respecto. Así se hizo y, sorprendentemente, pese a la animadversión manifiesta entre ambos concejales, Belmonte le tiró un cable y votó en contra, junto con el equipo de gobierno, de su comparecencia.

Eso sí, lo hizo dejando claro antes que no comparte la política de Urbanismo y que opina que la ciudad «está paralizada». De hecho, el cable, más bien, se lo lanzó al alcalde, Gabriel Echávarri, ya que consideró que es él el responsable de las negociaciones y pidió que le «dejen hacer su trabajo». Fue muy crítica con C's, a quienes acusó de haber presentado la solicitud de comparecencia «cabreados» por haberles salido mal la negociación sobre los presupuestos.

La portavoz de C's, Yaneth Giraldo, defendió, sin embargo, que la comparecencia de Pavón era un «acto de transparencia y de voluntad democrática» que permitiría a los vecinos de Alicante conocer en qué «herramienta urbanística se está trabajando ya» y «cuáles son los terrenos que finalmente se le ofrecerán» a la multinacional del mueble, así como quién será el agente urbanizador.

Pavón, por su parte, justificó que la comparecencia no aportaría nada, dado que «todo lo que podría decirles, ya lo he dicho en medios de comunicación». Añadió que el equipo de gobierno tiene previsto convocar en enero la comisión sobre Ikea que no se ha vuelto a reunir desde que se creó. Resaltó, de nuevo, que desde Urbanismo se hará lo posible por «viabilizar» la llegada de Ikea, «sin macrocentro» y con una figura que tenga encaje en el PGOU.

Desde el PP, el portavoz, Luis Barcala, coincidió con Giraldo en que es «en el Pleno donde hay que dar explicaciones, y no en los medios de comunicación», aunque también con Belmonte en que «C's se queda corto, porque la responsabilidad es del alcalde».

El alcalde, Gabriel Echávarri, intervino también para afear a C's que «justo cuando estoy diciendo que la sobreexposición (sobre Ikea) perjudica a la ciudad, ustedes piden más sobreexposición. Entiendo que su petición va en la línea de cuanto peor, mejor».

Finalmente, votaron en contra el equipo de gobierno y Belmonte, a favor C's y PP y Fernando Sepulcre se abstuvo.

Pero no fue el único apoyo de Belmonte al tripartito en el Pleno de ayer, dado que su voto permitió también que salieran adelante declaraciones institucionales para instar al Gobierno central a tomar medidas contra la pobreza energética y que modifique la ley para impedir una gasolinera en Santa Faz. También votó con el equipo de gobierno en contra de pedir la dimisión del conseller de Educación, Vicent Marzà, por su gestión de XarxaLlibres y arropó a Guanyar en su defensa de los trabajadores de Afema.

Además, no presentó ninguna pregunta ni ruego al Pleno, con lo que evitó enfrentamientos con el equipo de gobierno, habituales en otras sesiones. Un cambio de actitud que muchos percibieron como una predisposición a colaborar con el tripartito para la aprobación de los presupuestos.