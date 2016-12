El PP amenaza con denunciar por prevaricación al tripartito

El grupo municipal del PP irá a por todas si el juez le da la razón en su petición de suspensión cautelar del proceso de cambio de nombre de las calles franquistas. Estudia incluso con demandar a los concejales implicados, el de Estadística, Daniel Simón, o la de Memoria Histórica, María José Espuch, por prevaricación, por haber ejecutado el cambio de nombre de las 40 calles, que concluye el viernes, sin esperar a la decisión del juzgado.

Fuentes del grupo popular explican que si el juez considera que la suspensión no está justificada, no pasará nada, pero que si les da la razón y suspende el procedimiento, se dará la circunstancia de que no habrá nada que suspender, porque ya se ha ejecutado.

«Por tanto, el juez puede pedir que se revierta el proceso y, si no, lo haremos nosotros», señalan. Además, se reservan su derecho al «ejercicio de las acciones en defensa de nuestros intereses legítimos», que podrían pasar tanto por exigir responsabilidad económica, como, incluso, penal.

«Han ejecutado un procedimiento a sabiendas de que no podían hacerlo todavía, sino que tenían que esperar a que el juez dictaminase si era procedente o no la suspensión», explican, o, lo que es lo mismo, añaden, «han actuado conscientemente contra la ley y la jurisprudencia, que exigen suspender los actos hasta que se tome la decisión judicial», lo que podría ser prevaricación, a juicio del grupo municipal popular.

El juez tenía un plazo de diez días naturales para pronunciarse sobre la suspensión, una vez admitido el recurso, por lo que se espera que lo haga en la primera semana de enero. Entonces tomarán su decisión los populares acerca de la interposición de demandas.

Mientras, ajeno a las críticas, el tripartito continúa con su labor de cambio de nombre de las calles afectadas, que concluirá mañana con, entre otras, la sustitución de la placa de la plaza de Calvo Sotelo por su nuevo nombre, el de Puerta de San Francisco. Este cambio ha sido uno de los que más polémica ha generado.

Ayer mismo se cambiaba otra placa significativa, la de la plaza de la División Azul, que ahora se llama la plaza de la Igualdad.