La nueva Protectora de Animales ejercerá el sacrificio cero y la esterilización obligatoria

El nuevo pliego del contrato para la Protectora de Animales y Plantas de Alicante será "más moderno", emulando el que tienen ciudades holandesas, donde se practica "el sacrificio cero y la esterilización obligatoria". Así lo ha informado la concejala de Protección Animal, Marisol Moreno, que ha indicado que la contrata actual, que gestiona Raúl Mérida, termina en julio del año que viene.

Moreno, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que con el nuevo pliego se convocará un "concurso libre". Además, ha insistido en la importancia de "modernizar" este pliego, ya que, como ha explicado, "lo que era bueno para los animales hace 20 años ahora puede no serlo".

Entre las medidas proteccionistas que plantean se encuentran también la del seguimiento de las adopciones, pasear a diario a los animales y potenciar al voluntariado, algo "fundamental".

Asimismo, la concejala ha manifestado que la idea es "no utilizar" el suelo de la partida rural de Bacarot para la Protectora de perros y gatos, sino que su emplazamiento sea en las instalaciones donde en la actualidad se encuentra el centro educativo y de protección de animales salvajes Arca de Noé -también gestionado por Mérida-.

De este modo, ha reiterado, los terrenos de Bacarot --de la Conselleria-- servirían para que lo usasen los pequeños municipios que no tienen suelo propio para una Protectora.

En cuanto a las dependencias del Arca de Noé, Moreno ha afirmado que están a la espera de reubicar a los animales, en especial grandes felinos, "en otros espacios más adecuados", pero ha apostillado que muchos de ellos están a nombre de Mérida y es él quien debe hacerlo. Una vez estas instalaciones queden libres, desde el Consistorio tendrán que ver cuál es su estado, después de que su gestor les haya comunicado que se llevará la parte de arreglos y demás que él ha hecho estos años a título particular. No obstante, la edil ha confiado en que van a poder a albergar a perros y gatos, que era "para lo que estaban pensadas".

Por último, Moreno ha avanzado que para el año que viene tendrán ya lista la Ordenanza Municipal de Animales (OMA) con el fin de sacarla a exposición pública. Una ordenanza que ya tienen "casi hecha" y que están consultando con abogados animalistas para introducir su visión jurídica. A esto ha añadido que continuarán con el proyecto de esterilización de gatos callejeros y, en este sentido, ha pedido más tiempo a la Diputación para utilizar su subvención.

JUVENTUD

En otro orden de cosas, la también edil de Juventud ha valorado este ejercicio como "muy positivo" y ha señalado el reconocimiento de programas como "Tu otra historia". Al respecto ha anunciado que este año se han presentado 25 propuestas de asesorías al concurso de ideas para la programación del Centro 14 y 171 proyectos de actividades.

Por contra, ha anunciado que Juventud no contará con la financiación del Plan Nacional sobre Drogas, que no ha salido a convocatoria debido al tiempo que ha estado el Gobierno central en funciones. Algo que, a su juicio, es "horrible", ya que no podrán contar con los 115.000 euros de subvención. Por ello, para realizar "al menos" los mismos concursos y actividades que este ejercicio, Moreno ha pedido ampliar en 100.000 euros los presupuestos municipales para este departamento, que contaba con un presupuesto de 187.000 euros.

Otro caballo de batalla es la ampliación del edificio del Centro 14, que Moreno ha vuelto a instar a la Conselleria a que continúe con la actuación. No en vano, ha resaltado el problema de "falta de espacio" que padecen y, de hecho, ha dicho que la Concejalía compartirá la sala que el Consejo de la Juventud tiene en el Centro 14 para realizar talleres.

Para finalizar, ha anunciado que el quiosco Rojo, apéndice del Centro 14 en calle doctor Gadea, comenzará a funcionar en la temporada de primavera-verano del año que viene para aprovechar el desarrollo de actividades al aire libre.