Pavón favorecerá la llegada de Ikea pero pide «transparencia» en las negociaciones

No será la Concejalía de Urbanismo la que ponga trabas a la llegada de Ikea a la ciudad. El edil del ramo y vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, dejó ayer claro que trabajará para «viabilizar» este proyecto, siempre que haya una iniciativa privada que así lo pida. Y se mostró abierto a que se instale en Rabasa, después de años de manifestar sus dudas hacia la idoneidad de estos terrenos.

Eso sí, reclama «transparencia» en las negociaciones del equipo de gobierno y la Generalitat con la multinacional. Recuerda que existe una comisión de pleno sobre Ikea y considera que debería «reactivarse».

Está de acuerdo, pues, con el portavoz del equipo de gobierno, Natxo Bellido, que señaló hace unos días que había llegado el momento de convocar una reunión oficial con los suecos. Unas declaraciones que el alcalde, Gabriel Echávarri, no quiso suscribir, porque es más partidario de llevar el asunto en privado, para evitar el «ruido».

Pavón desconoce si ha habido «negociaciones en la sombra», tal y como reconoció el propio alcalde, dado que él no ha sido invitado a ninguno de los procesos de diálogo con la multinacional ni con la Generalitat. Pero deja claro que al final tendrá que ser su concejalía, Urbanismo, la que tendrá el papel principal, ya que tramitará el proyecto.

«Nosotros estamos por la labor de viabilizar la llegada de una tienda de Ikea a Alicante, siempre teniendo en cuenta si eso puede tener implicaciones a nivel del Plan General», expuso ayer. Admite que los dos procesos se pueden tramitar de forma paralela, aunque sea Rabasa el sector elegido, y que no hará falta, por tanto, esperar a la aprobación del Plan General para reclasificar los terrenos, que ahora son no urbanizables. Todo un avance, dado que hasta hace poco el vicealcalde se aferraba al acuerdo de gobierno para exigir que la regulación de estos terrenos se vinculase por completo al desarrollo previo del Plan General.

«Entiendo que son dos procesos que pueden ir en paralelo, pero muy imbricados. Lo que no queremos es que se tramite algo al margen del Plan General, que es lo que pasó con el Plan Rabasa», expone.

Viable en Rabasa

Para el concejal de Urbanismo, Rabasa no es el mejor terreno posible, ni la única alternativa, aunque admite que en otras zonas podría instalarse únicamente una tienda y en Rabasa cabría algo más.

No ve problemas en el proyecto, siempre y cuando se restrinja a los terrenos que están al lado de la avenida de la Universidad, salvaguardando las Lagunas de Rabasa y teniendo en cuenta la previsión municipal de incluir en el Plan General un cinturón verde paralelo a las vías del tren y la autovía, que también pasaría por allí.

«Hay terrenos suficientes pasado el cuartel y hasta la autovía y la zona es de vocación terciaria. Pero hay que dejar claro que es una cuestión del ámbito privado. Hay que ver si los propietarios presentan una propuesta como agrupación de interés urbanístico», apunta el edil.

A partir de ahí, habría que desarrollar el instrumento urbanístico adecuado, que podría ser la fórmula del Proyecto de Inversión Económicamente Sostenible (PIES), de tramitación más rápida, que la Generalitat tiene previsto aprobar, aunque todavía no lo ha hecho.

Pavón está abierto a estudiar todas las posibilidades, aunque advierte de que, sea cual sea la figura elegida, llevará su tiempo, y no está seguro de que se pueda tramitar en esta legislatura.

«Rabasa es suelo no urbanizable, hay que cambiar la clasificación y esos trámites no son rápidos. Requiere una evaluación de impacto ambiental y no depende solo del Ayuntamiento. La Generalitat tiene que dar el visto bueno», explica el concejal.