No ha habido acuerdo entre el equipo de gobierno y el grupo municipal de C's para la aprobación de los presupuestos municipales. La reunión celebrada ayer entre el alcalde, Gabriel Echávarri, la concejal de Hacienda, Sofía Morales, y los concejales de C's Yaneth Giraldo y Antonio Manresa ha concluido sin que se alcanzase un pacto. El equipo de gobierno acusó a C's de poner por delante "condiciones ideológicas" a las "económicas" porque "nunca ha querido negociar".

El motivo, fundamentalmente, es que los de C's han presentado, junto con el documento de propeustas de modificación de partidas presupuestarias otro político de marcado carácter ideológico, en el que reclaman, entre otras medidas, el desmantelamiento de la Concejalía de Protección Animal y su adscripción a Sanidad y Atención Urbana, la paralización del proceso de cambio de nombre de calles franquistas y su paso por Pleno y una auditoría externa del servicio de limpieza de la ciudad. También la restricción del uso de coches oficiales exclusivamente al alcalde, dar marcha atrás en la petición a los funcionarios de que atiendan en valenciano y la licitación inmediata de las contratas prorrogadas.

Además de, como ya anunció este diario , la tramitación inmediata de la implantación de Ikea o el desmantelamiento del Puente Rojo.

La concejal de Hacienda, Sofía Morales, explicó que C's "nos ha traído un documento, que pensábamos que iba a tener partidas presupuestarias a discutir y que, en realidad, lo que tiene son diez puntos ideológicos, de los cuales seis son líneas rojas. Si no los aceptamos uno a uno, ellos no siguen negociando la abstención. En este sentido, lo que pensamos es que C's no ha querido nunca negociar los presupuestos, no ha querido nunca darnos su abstención, y por eso nos ha puesto medidas ideológicas por delante de cualquier partida económica".