El temporal puebla de algas los arenales de la capital alicantina

El Patronato de Turismo y Playas de Alicante no ha encontrado daños materiales en los arenales de la capital provincial después del temporal que ha arreciado estos días en la provincia, aunque sí un aumento del número de algas, al igual que ocurrió en el anterior episodio de fuertes precipitaciones a principios de diciembre, que se acumularon en la orilla formando pequeñas montañas verdes. En Alicante no llegó a nevar, como sí ocurrió en numerosos lugares de la costa, tanto del norte como del sur de la provincia, siendo el martes el día en que se esperaba que ocurriera este fenómeno. Con la llegada de la lluvia se perdió esta posibilidad, que hubiera provocado una estampa insólita.

Tampoco cayó granizo en la playa, aunque sí en otros lugares de la ciudad, como en el polígono industrial de Las Atalayas, las partidas rurales, San Gabriel y hasta en Benalúa.

La única incidencia, pues, fueron esta acumulación de algas. No fueron tantas como en el temporal anterior y, además, esta vez «no están saliendo con raíces, como sucede cuando hay mar de fondo», explicó una portavoz del Patronato de Turismo. La previsión es que siga lloviendo este fin de semana y, por ello, las máquinas no las retirarán hasta que no concluya las alertas por temporal marítimo, indicaron fuentes municipales, puesto que se espera que el mar siga depositando en la arena más vegetales a lo largo de los próximos días.

En San Juan y Albufereta, donde hay aliviaderos, se está dando el habitual arrastre de lodos y agua, pero no ha provocado la pérdida de arena en estos lugares, indicaron las mismas fuentes.