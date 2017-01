El Consell cuestiona la gestión que el Gobierno ha hecho durante la ola de frío en la Comunitat

El Consell y el Gobierno no han dado tiempo a que se derritiera la nieve caída en los últimos días para enzarzarse en una batalla sobre la gestión de la ola de frío que ha congelado buena parte de la Comunitat. La Generalitat, por medio de su vicepresidenta Mónica Oltra, dejó entrever la responsabilidad del Delegación del Gobierno por la situación vivida por miles de personas tras quedar atrapadas en las autovías A-31 y A-7, en la provincia de Alicante, y en la A-3, en la de Valencia, además de en otras carreteras de la red nacional. Oltra dijo, «a meros efectos informativos» que la Generalitat puso a disposición del Gobierno «desde el minuto cero» todos sus efectivos para hacer frente a la ola de frío y no fue hasta este jueves por la noche «cuando se aceptó la oferta». «Hasta las 23 horas» del jueves la Delegación del Gobierno «no solicitó la ayuda de la Generalitat». La portavoz de la Generalitat dijo que harán las evaluaciones «cuando acaben los trabajos» porque «haríamos mal favor si evaluamos la situación y no ha acabado».

Ximo Puig también se mostró ayer «preocupado» con lo sucedido en las carreteras del Estado en la Comunitat como consecuencia del temporal y dijo que «desde el primer momento» se puso a disposición de la Delegación del Gobierno el «abanico de servicios y material» del Consell para ayudar «en la medida de lo posible». «En lo que se nos ha pedido, hemos contribuido», dijo, pero considera que, con esto, «tendremos que aprender».

En este sentido, el propio ministro de Fomento pidió disculpas ayer a los ciudadanos afectados por las condiciones adversas del temporal y atribuyó la situación a condiciones meteorológicas «excepcionales» e «históricas». Ignacio De la Serna destacó la «valentía» y «actitud» de los ciudadanos ante una situación «compleja» a la que se han visto sometidos «durante mucho tiempo».

Ximo Puig

Presidente de la Generalitat «En lo que se nos ha pedido hemos contribuido, pero es evidente que tendremos que aprender» Juan Carlos Moragues

Delegado del Gobierno «Hacer política con esto es de muy mal gusto. Que se fije en las trece carreteras autonómicas cortadas»

También agradeció el trabajo realizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y por parte de distintos departamentos ministeriales para solucionar este problema en condiciones «extraordinarias». El ministro explicó que la Aemet calificó los datos como «históricos» y afirmó que la situación es «absolutamente excepcional» porque se ha producido en áreas donde no se producen «estas nevadas» con volumen e intensidad excepcional.

«No se conocían fenómenos de estas características desde hace 30 años», dijo De la Serna que agregó que hay tramos de nieve con más de medio metro y de más de 10 centímetros en las zonas cercanas al mar durante 48 horas y temperaturas de -20 grados centígrados y «picos» de hasta -27 grados centígrados en Albacete.

En todo caso, recordó que «la existencia del temporal fue avisada» a lo largo de la semana por organismos como la Aemet desde el domingo 15 de enero e intensificando los avisos desde el martes; desde Protección Civil y también desde la DGT. Sin embargo, admitió que las condiciones se recrudecieron y fueron «mucho peores de lo inicialmente esperado», lo que obligó a activar este jueves el gabinete de crisis en el que participaron el ministro, el director general de Infraestructuras y el de Carreteras, los presidentes de Renfe y de Adif.

Del mismo modo, aunque no rechaza las críticas que se hayan podido producir, ha dicho que el Gobierno está trabajando para atender a las personas y a las infraestructuras. «No me consta la crítica de la Comunidad Valenciana», dijo De la Serna, que confirmó su confirmación con Ximo Puig, a quien dio las gracias por el ofrecimiento del Gobierno para trabajar en la solución. Tras la experiencia, De la Serna vaticinó que habrá que mejorar «algunos aspectos».

Menos diplomático el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, quien subrayó que «hacer política con las emergencias es de muy mal gusto», en referencia a las «críticas» del Consell a la gestión del temporal por parte del Ejecutivo central. Además, dijo que los efectivos coordinados por el dispositivo estatal trabajaron «muy duro» y «sin descanso» durante toda la noche para restablecer el tráfico en la A-3. Moragues reivindicó que «la Generalitat tiene que poner el foco en las 13 carreteras autonómicas cortadas» y que, para ello «cuenta con todo el apoyo del Gobierno de España».

A las críticas del Consell se sumaron el PSPV y Podemos. Los socialistas valencianos indicaron ayer que los diputados del PSPV en el Congreso pedirán explicaciones al Gobierno por «la falta de previsión, la ausencia de información y la incompetencia en la gestión del temporal de lluvia y nieve» que estos días afecta a la Comunitat, y que provocó que numerosas personas hayan quedado atrapadas en varias carreteras, y en líneas de tren y AVE.

Por su parte, Podemos ha pedido la comparecencia de Moragues en Les Corts, «para que explique la gestión que ha realizado el Gobierno central del temporal que afecta al territorio y rinda cuentas de su «falta de previsión».