El sector turístico considera vital fidelizar al cliente que antes iba al Magreb y Turquía

El sector turístico de la Costa Blanca cree que la clave en el ejercicio económico que acaba de empezar reside en fidelizar al cliente extranjero que, por las circunstancias sociopolíticas y de seguridad, se desvían de destinos del Mediterráneo como Turquía o Túnez, aunque también vive pendiente de cómo se comportará el mercado español. El presidente y el vicepresidente de la principal patronal hotelera de la Comunitat Valenciana, Hosbec, Toni Mayor y Francisco Javier García, mostraron ayer en Fitur su confianza plena en la evolución del sector este año. «El 'Brexit', de momento, no nos va a afectar», coincidieron los dos empresarios.

Tras un año récord en el que llegaron 24,7 millones de turistas a la Comunitat Valenciana (10 millones a la Costa Blanca), como se encargaron de recordar el presidente de la Generalitat, Ximo Puig y el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, los empresarios se muestran muy tranquilos en lo que supone el primer gran test de este mercado, la feria internacional de turismo más importante del mundo.

«Buena parte de nuestro éxito y el de todos los empresarios turísticos de la Comunitat Valenciana pasa, precisamente, por saber fidelizar esos cupos de turistas que iban al Magreb y que ahora vienen aquí, porque esos cupos ya no tienen gran recorrido al alza, es decir, tenemos que conservar el cliente nuevo que nos ha llegado por esta vía», explica el presidente de Hosbec.

El empresario, que ayer participó en toda la agenda oficial de la Generalitat al igual que el presidente del Patronato Costa Blanca y de la Diputación, el popular César Sánchez, cree que un elemento competitivo a favor en este nuevo cupo de clientes respecto a otros mercados es que «hemos renovado la planta hotelera, especialmente los establecimientos de cuatro estrellas, y eso lo notan ya los nuevos clientes extranjeros que nos han llegado de toda Europa y que antes iban a Turquía, Túnez o Grecia».

En esta misma línea argumental, el vicepresidente de Hosbec asegura que el pasado año no creció más el mercado nacional en Benidorm porque miles de camas las ocuparon esos nuevos clientes desviados del Magreb en los dos últimos años. «Nuestro escenario de negocio sigue siendo muy favorable», razona García.

Puig también aludió a este factor ajeno al mercado que, por circunstancias internacionales, está beneficiando todos los destinos de sol y playa de la Comunitat. Pero lo hizo en clave de prudencia y con cierta pedagogía hacia los propios empresarios. «El año pasado fue espectacular, con 24,7 millones de visitantes, pero no podemos morir de éxito ni quedarnos en la autosatisfacción», señaló el jefe del Consell, quien agregó que «las circunstancias internacionales favorecen, pero la oportunidad se aprovecha y ya está, porque no deseamos que se convierta en una agenda competitiva».

Se mostró más partidario de crear un caldo de cultivo para que los destinos de la Comunitat «registren precios razonables con fortaleza suficiente a medio y largo plazo». Los empresarios se mostraron muy contundentes sobre la ausencia de un efecto negativo, de momento, del temido 'Brexit', que sí se nota ya en otros ámbitos como la venta de vivienda residencial a ingleses o la exportación de manufacturas y hortalizas desde Alicante. «De momento, sorpresivamente no hay ningún efecto, porque las ventas del próximo verano y de todo el año ya las tenemos cerradas y las reservas son las mismas que en 2016».

Preocupa el mercado nacional

Un tercer elemento que preocupa incluso más a los empresarios turísticos es la reacción que pueda registrar el mercado español. No solo por las consecuencias de la senda inflacionista de los carburantes o la subida del recibo de la luz sobre economías familiares y pymes, si no, sobre todo, por el auge que experimenta la denominada economía colaborativa, para la que la Agencia Valenciana ya abre expedientes con el fin de regular esta oferta en respuesta a las denuncias que lleva realizando Hosbec en los últimos años. Los hoteleros ya cuantifican en miles las plazas que les hurtan las empresas que comercializan 'on line' los apartamentos turísticos sin registrar en medio de la polémica resolución de la Comisión de la Competencia autonómica, que sí avala su operativa.

Otro frente que tiene abierto el sector turístico es la ecotasa o tasa turística que no ha descartada, ni mucho menos, la Conselleria de Hacienda, la cual incluso pinchó en hueso hace un mes al tratar de convencer a Hosbec, la principal patronal opositora en la Comunitat. Ese impuesto, que supondría entre 1,5 y 3 euros por pernoctación y día al turista, podría reportar 30 millones de euros al año a unas arcas públicas de la Generalitat muy necesitadas de tesorería. Al ser preguntado, el jefe del Consell no descartó ese impuesto y se limitó, como ha hecho en otras ocasiones, a destacar que «hoy por hoy, no está dentro del debate político, más allá de la Conferencia de Presidentes en la que se tiene que analizar cuáles son los gastos e ingresos de las autonomías, no solo de la valenciana. Forma parte de un escenario de discusión para adoptar decisiones a futuro».

Toni Mayor aseguró en declaraciones a este diario que, «de momento, nos oponemos a esa tasa» por considerar que no se puede gravar más a los clientes ni, menos aún, a los empresarios, pues son los que digerirían parte de esa nueva fasctura tributaria.

Puig, al que acompañaba la vicepresidenta Mónica Oltra, aprovechó para avanzar que la primera ley autonómica de España en materia de turismo «permitirá la cogestión entre el sector público y privado».

El jefe del Consell también se comprometió, ante el alcalde de Elche, Carlos González, a reactivar de forma urgente la comisión paritaria con el Ayuntamiento para exigir al Ministerio de Cultura que autorice el regreso de la Dama de Elche a la ciudad.

Puig y Oltra aprovecharon para fotografiarse, en el stand de Alicante, que estrena nueva imagen de marca, al igual que la Diputación, con el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, y con la Bellea del Foc, Ana Belén Castelló, junto a la foguera instalada en el pabellón. Una de las novedades de esta edición de Fitur es que la Generalitat ha contratado todos los mupis de la línea 122 de bus desde el centro de Madrid hasta el recinto de Ifema para obtener más notoriedad en los dos días de apertura al público en general del sábado y domingo.