Puig, preocupado por la gestión del Gobierno frente al temporal

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha mostradoo este viernes "preocupado" con lo sucedido en la red de carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana como consecuencia del temporal, que ha provocado el corte de la A-3, entre otras vías, y ha señalado que "desde el primer momento" se puso a disposición de la Delegación del Gobierno el "abanico de servicios y material" del Consell para ayudar "en la medida de lo posible".

"En lo que se nos ha pedido, hemos contribuido", ha dicho, pero se ha mostrado "preocupado" por lo que ha pasado y ha considerado que, con esto, "tendremos que aprender". De hecho, ha dicho que ha hablado con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que le ha planteado las causas del "desastre" de la noche y ha apuntado que estarán en comunicación.

De la red de carreteras de la Generalitat permanecen cortadas 13 vías, aunque se prevé que mejore la situación durante el día. No obstante, teme que, en el caso de Castellón, pueda prolongarse el mal estado por las circunstancias meteorológicas. Por ello, ha seguido pidiendo prudencia, que no se use el coche y se llame al 112 en caso de tener un problema.

Sobre la situación generada en la A-3, el 'president' no ha querido "incidir en esta cuestión hasta que no acabe" el incidente, aunque ha recalcado que una vez se solucione, se deberá "analizar y estudiar qué ha pasado y por qué para muchas personas ha sido una noche muy difícil". También en la conexión ferroviaria con Alicante, donde, según sus datos, entre 4.000 y 5.000 personas se han visto atrapadas por problemas con la interconexión ferroviaria. Por contra, ha destacado la coordinación con la Diputación, que ha sido muy positiva.

Requena

Puig ha informado que este viernes se ha elevado al nivel 2 la emergencia en la comarca de La Plana Utiel-Requena por los efectos del temporal, especialmente por suministro eléctrico. Por este motivo, se constituye el CECOPI (Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en la Eliana) al mediodía de este viernes.

En el caso del Hospital de Requena, ha señalado que el problema grave en el Hospital se ha solucionado pero existen muchas localidades sin luz por la caída de postes de Iberdrola. Desde la Generalitat se han puesto en contacto con la compañía para que en próxiams horas se restablezca el servicio.

El 'president' ha mantenido este viernes una reunión con la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, y el director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, con el fin de abordar la situación de alerta por temporal activada en gran parte del territorio de la Comunitat Valenciana y analizar las actuaciones llevadas a cabo.

En esta línea, Ángel ha incicido en que la Generalitat Valenciana "ha puesto a disposición de la Delegación del gobierno un conjunto de recursos y de capacidades con el fin de minimizar el incidente que se había producido en la A3" y ha añadido que los recursos (quitanieves, brigadas especiales y suministros) se han trasladado a través de la Conselleria de Obras Públicas "y ya habían sido ofrecidos a lo largo del jueves".

Este departamento tiene en funcionamiento a 163 personas "trabajando en las carreteras" y un total de 36 máquinas, "entre las cuales 19 son quitanieves", colaborando y trabajando para que las carreteras puedan estar en circulación en las mejores condiciones.

"Por tanto, todos los esfuerzos dedicados a garantizar la seguridad en nuestras carreteras y todo el trabajo de primera a última hora del día y todos los esfuerzos para hacer frente a esta situación", ha apuntado la consellera María José Salvador.