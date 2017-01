Alcachofas y patatas, las más afectadas del campo

En lo referente a la afección del frío y la lluvia en los cultivos los que más lo han notado han sido los de alcachofas y patatas, según indicaron tanto el presidente de Asaja, Eladio Aniorte, como el responsable del Juzgado de Aguas de Orihuela, Francisco Simón. Ambos señalaron respecto al primero que la bajada de las temperaturas ha quemado parte de las alcachofas, lo que provocará una merma en su precio y producción al no lograr suficiente calidad. El brusco cambio en la climatología también ha tenido repercusión en la patata temprana que estaban recién plantada. Simón dijo que ya no se pudieron arrancar por las intensas lluvias de mediados de diciembre y hay miles de kilos en los huertos que tendrán que esperar en torno a tres o cuatro semanas más para su recolección. La bajada de los termómetros también ha tenido impacto en los bancales de habas mientras que el brócoli, al ser más resistente, ha aguantado mejor el rigor climatológico. Respecto a los cítricos Aniorte indicó que los huertos de naranjos y limoneros ya cogieron agua el mes pasado «y si no hay heladas por un nuevo descenso de las temperaturas es buena la que han recibido», aunque detalló que mucho limón se ha podrido en huertos más afectados por la intensidad del agua de diciembre, que anegó numerosos bancales. El juez de Aguas confió en que las lluvias sirvan para llenar los embalses de cara al verano.