La provincia tiene un 'stock' de 16.703 pisos, el 24% de los acabados desde 2008

La provincia de Alicante, que fue uno de los máximo exponentes en España del atracón del ladrillo durante la burbuja inmobiliaria que reventó en el año 2008, sigue manteniendo grandes desajustes entre la oferta y la demanda. La sociedad tasadora líder en el mercado de valoraciones inmobiliarias en España calcula que en la Costa Blanca, que a su vez también lidera la construcción de nuevas viviendas, existe un 'stock' de pisos, apartamentos turísticos, chalets y pareados que supera las 16.000 unidades, lo que supone el 24,1% del total del parque de viviendas nuevas vacías y terminadas desde el año 2008. La patronal de promotores de la provincia Provia, que en los últimos meses ha rebajado considerablemente la cifra hasta hablar en algunas ocasiones de no más de 5.000 viviendas y de un producto muy especial, no precisamente el situado en zonas del litoral con más demanda turística, recela de la cifra de Tinsa y cree que en estos momentos solo se pude hablar de que en la provincia existe un 'stock' «técnico», es decir, el que entra en una normalidad y habitualidad del mercado residencial.

Alicante solo tendría menos acumulado de casas acabadas, cerradas y sin vender desde el año 2008, según el informe 'Radiografía del stock 2016, suelo y vivienda nueva', cerrado a 31 de octubre de 2016, que Madrid, Valencia, Murcia y Barcelona, por estricto orden descendente. En la capital de España habría 29.665 unidades, en Valencia 21.873, en Murcia 20.955 y en Murcia 19.422. Tres de las provincias destacadas por Tinsa como paradigmáticas del 'stock' de viviendas (Alicante, Valencia y Murcia) representaron en los últimos años del pasado siglo y principios del actual el máximo exponente de la burbuja inmobiliaria en la que el dinero llegaba a espuertas desde bancos y cajas de ahorros tanto para los ciudadanos compradores como para los constructores a través de flexibles créditos al promotor. En el lado opuesto, y excluyendo a Ceuta y Melilla, las provincias con menor concentración de viviendas sin vender son Palencia, Zamora, Teruel, Soria y Orense, por debajo de las 1.500, es decir, diez veces menos de las que Tinsa calcula que hay en la Costa Blanca.

El informe también habla de la mayor o menor velocidad de absorción el 'stock' y asegura que se realiza a distinta velocidad según qué zona de España. Así, la media de acumulado ha pasado en el último año del 24,9% al 21,3% en el país y un total de veinte provincias han reducido su nivel de 'stock' por encima de 3,6 puntos porcentuales de media. En esa situación se halla Alicante, que reduce el acumulado entre 2,5 y 5 puntos porcentuales.

En los primeros meses tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la provincia llegó a acumular la friolera de 55.000 viviendas de todos los tipos en 'stock', según un informe que presentó, no sin extrema preocupación, la patronal Provia ante la asamblea de la confederación empresarial Coepa. Desde entonces, la vivienda en exceso, tanto en manos del promotor propiamente como de la banca que accedió a la dación en pago durante los años más críticos del bloqueo financiero y de la demanda residencial, se ha ido reduciendo paulatinamente.

Tanto es así que Provia ha llegado en alguna ocasión en el último año a hablar de 5.000 unidades y, en muchos casos, prácticamente invendibles por su ubicación poco atractiva para el mercado turístico y de extranjeros. Ayer, Provia eludir profundizar sobre el estudio «al no conocerlo al detalle», explicó el gerente de la patronal y experto inmobiliario Jesualdo Ros. Ahora bien, cree que no se puede hablar ni de la mitad de las 16.703 referidas por Tinsa y considera que «no se puede hablar de vivienda nueva si están construidas hace casi una década, pues muchas pueden tener ya inservibles las cañerías o las instalaciones eléctricas». Es decir, que no se puede hablar de 'stock' como tal sino más bien de 'stock' «técnico». Retales inmobiliarios como los hay en otros muchos mercados de consumo. «Nosotros hablamos de ese tipo técnico desde el año 2011 y nos mantenemos así», añade Ros.

De hecho, la provincia acabará con un repunte del 20% este año en los visados para construir viviendas nuevas. El Colegio de Aparejadores calcula que se iniciarán en 2016 unas 5.000 unidades nuevas, pese a frenarse la actividad algo en el último trimestre por la incertidumbre política nacional y, sobre todo, por el 'Brexit' y la menor demanda del cliente inglés, preferente donde los haya. El informe de Tinsa, por ello, refleja que Orihuela, con 692 visados para obra nueva, es el municipio con más actividad constructora en el primer semestre de 2016 de toda españa, solo superada por Madrid con 2.671 pisos iniciados, Barcelona con 1.049 y Getafe con 788. Orihuela supera, incluso, a Boadeilla del Monte, Zaragoza, Málaga, Pamplona, torrevieja y Alcalá de Henares. Según Tinsa, si no se crea más suelo, con el ritmo actual y el previsto de construcción, el suelo finalista sería suficiente para abastecer el mercado en algo más de ocho años. En este momento, España cuenta con 63.100 viviendas en construcción, repartidas de forma mayoritaria entre Madrid (15.900 viviendas), Alicante (5.500), Barcelona (4.500), Vizcaya (2.500), Guipúzcoa (2.300) y Zaragoza y Málaga (2.000). Guardamar, Santa Pola y Dénia tienen el mayor porcentaje de desocupación de pisos sin vender y El Campello y Pilar de la Horadada, el menor.