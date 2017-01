La Diputación apoya a los regantes para que Cebrián les devuelva ya la gestión del trasvase

La Diputación provincial, a través de la comisión técnica de la Mesa del Agua y este mismo órgano de debate y defensa de los recursos hídricos, ambas presididas por el titular de la Corporación, el popular César Sánchez, arropará hoy y el próximo lunes a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Marina Baja para que recuperen, de pleno derecho, la gestión en la distribución de los caudales públicos que llegan a través del trasvase Júcar-Vinalopó. La Junta que preside Andrés Martínez Espinosa presentó alegaciones en el último día del plazo dado por la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, el pasado 23 de diciembre, para que esa reversión en la titularidad y en la gestión de las infraestructuras del postrasvase (incluido el pantano del Toscar, en Monóvar) se deshaga. Un nuevo choque de trenes entre Diputación y Generalitat Valenciana, que se suma al polémico decreto de turismo (recurrido en los tribunales), las competencias impropias en servicios sociales de Mónica Oltra o, más recientemente, el fondo de cooperación municipal.

El organismo técnico de la mesa del agua que preside Sánchez o, en su defecto, el vicepresidente del mismo, el diputado de Ciclo Hídrico Francisco Sáez, se reúne esta mañana para, sobre todo, analizar dichas alegaciones, como confirmó ayer el propio Sáez a este diario. Aunque esta comisión, en la que participan el presidente de la Federación de Regantes de la Comunitat, José Antonio Andújar; y expertos en agua y ciclo hídrico, como el catedrático y exrector de la UA Antonio Gil Olcina, Antonio Rico, Joaquín Melgarejo o el ingeniero benidormí Francisco Santiago, debatirá otros temas, como la situación hídrica de la provincia tras el episodio de gota fría de diciembre, el tema central de la cita será la reversión de la propiedad y gestión del postrasvase entre Villena y la zona costera en la margen derecha e izquierda.

Está previsto que tanto la comisión técnica como la Mesa del Agua del lunes den su total apoyo a la Junta Central del Vinalopó en el litigio (por ahora administrativo, pero no se descarta judicial) con la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente. El departamento que dirige Elena Cebrián, a través de la dirección general del Agua que controla el alicantino Manuel Aldeguer (exalcalde de Guardamar y excomisario de aguas de la Confederación del Segura), decidió el pasado 13 de noviembre notificar a la Junta Central que ya no tenía dominio sobre el embalse del Toscar, en Monóvar, una de las principales infraestructuras del postravase Júcar-Vinalopó, pese a que la Generalitat decidió en 2015, bajo el mandato del conseller José Císcar, que fuera la titular y gestora del pantano. Pero la Comunidad de Regantes del Medio Vinalopó se sintió al margen de la gestión y, como quiera que los terrenos eran suyos, apeló a la Conselleria, que ahora les ha dado la razón. Fue en noviembre cuando el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, y el director del Agua, Manuel Aldeguer, se reunió con los regantes del Medio Vinalopó para anunciarles la reversión del embalse para «preservar el derecho público». Esa reversión, sin embargo, no se queda en el embalse, sino en todas las tuberías y pantanos, desde el embalse de San Diego, en Villena. Es decir, afecta a todo el postrasvase. La Junta Central pierde así la gestión en la distribución, que ahora está en manos de la Conselleria de Elena Cebrián.

«No se entiende que Medio Ambiente nos la quite y Agricultura la avale con todos sus informes»

Por ello, y antes de que acabara el plazo, el pasado 23 de diciembre, se presentaron las alegaciones por parte de la Junta. Su presidente, Andrés Martínez Espinosa, explicó ayer a este diario que «no se entiende que Medio Ambiente nos quite la gestión, porque sobre la propiedad del Toscar y el resto de tuberías no tenemos problemas, y que Agricultura, que está en la misma Conselleria, avale con sus informes nuestra operativa». Martínez Espinosa critica que «el resto de infraestructuras de Valencia y Castellón las gestionen los regantes y, en Alicante, nos la quite la Conselleria». Cree, además, que «solo se entiende no por un interés público, sino de hacer ruido», en alusión directa al director general del Agua, Manuel Aldeguer.