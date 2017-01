El Consell llama al diálogo y el consenso a los promotores y a los ayuntamientos

Una llamada al consenso y al diálogo de los promotores y de los ayuntamientos afectados por el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana (Pativel), que blinda una franja de mil metros desde la costa (aunque las restricciones serán mucho mayores aún en los primeros quinientos metros). Es el mensaje que lanzó ayer la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, en una visita a Alicante, la provincia más afectada por este controvertido programa, al que un día antes se opusieron, y con total contundente, las patronales de promotores de la Comunitat y la provincia, Feprova y Provia.

La consellera Salvador, que participó en una visita a la obra de ampliación del parque científico de la UA, insistió en que el Pativel blindará al máximo, «para hacer sostenible lo que se pueda, porque hay territorio en el que ya no es posible», los primeros mil metros de costa. Como mucho, destacó que en la franja que estará más protegida en el primer medio kilómetro desde el mar «se podrán construir hoteles y otras infraestructuras sostenibles y que conjuguen con los planes de innovación turística».

Tras ser preguntada por las alegaciones que preparan, con varios servicios jurídicos expertos, los promotores de la provincia y la Comunitat (al advertir de que el mercado inmobiliario se colapsará en apenas un año y no en 25 como destacó en este diario hace dos días el director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Lluís Ferrando), la consellera Salvador dijo que «por ello hemos decidido ampliar hasta final de enero el plazo, para que todo el mundo pueda aportar sus ideas o consultas».

Los promotores acusan a Salvador de «total falta de transparencia» y de «ahuyentar a los inversores extranjeros». Además, aseguraron en este diario que los ayuntamientos deberán afrontar unas «indemnizaciones brutales» para resarcir los intereses de los promotores en el momento en el que se les desclasifique el suelo urbanizable, que pasará a ser no urbanizable en esa primera franja de quinientos metros. Un volumen de terreno que ni la consellera Salvador ni el director Ferrando han cuantificado aún con precisión. En esa tesitura se verán miles de hectáreas de las 6.500 de toda la Comunitat Valenciana que están dentro de los primeros mil metros tierra adentro desde la orilla del mar (junto a otras 6.700 hectáreas que ya están urbanizadas o es suelo urbanizable y cuya condición jurídica no variará). «Esto tendrá un coste fiscal y en términos de empleo tremendo para toda la provincia y la Comunitat Valenciana», advirtió el gerente de Provia, Jesualdo Ros.

«Es muy ambicioso»

Ayer, la consellera pasó de puntillas a la hora de rebatir a los promotores su argumentación en contra del Pativel. «Por primera vez, el Consell asume la ordenación del territorio supramunicipal, es un plan muy ambicioso de puesta en valor de la primera línea de la costa, que incide en los primeros quinientos metros pero que llega hasta los dos mil y es importante que demos ese paso adelante, porque nuestro paisaje y playas son reconocidas internacionalmente».

La consellera no habla de blindar el cien por cien del suelo, sino de seleccionar «muy bien» qué actuaciones son posibles en concordancia directa con las líneas estratégicas de la Agencia Valencia del Turisme que dirige Francesc Colomer y que depende directamente del president Ximo Puig. «Se podrán realizar inversiones en, por ejemplo, hoteles con encanto para ayudarnos a poner en valor nuestra oferta turística», añadió Salvador. «¿Por qué no tenemos que tener en la Comunitat Valenciana parajes protegidos cerca de la costa como los que vemos en otras autonomías o cuando visitamos otros países?», se preguntó la consellera en voz alta. Dejó claro que «Pativel no significa que no se vayan a poder ya hacer cosas, pero dentro del nuevo modelo económico sostenible». Provia alerta, por su parte, de que hasta municipios más distantes del mar no podrán ya construir carreteras ni gasolineras. «Nuestra apuesta es irrenunciable y sabemos dónde vamos», replicó Salvador a la patronal Provia.