Los promotores avisan de que los ayuntamientos afrontarán indemnizaciones «brutales»

Los promotores no tardaron ayer en reaccionar, y de forma muy contundente, tras el anuncio que hizo en este diario el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Generalitat Valenciana, Lluís Ferrando, acerca de que habrá suelo urbanizable disponible suficiente durante los próximos 25 años pese a la aprobación del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana (Pativel), que blinda de nuevas edificaciones miles de hectáreas en una franja de mil metros tierra adentro desde la orilla del mar.

El gerente de la patronal provincial Provia y de la autonómica Feprova, Jesualdo Ros, alerta de que los Ayuntamientos (y en menor medida la propia Generalitat Valenciana) tendrán que asumir, de aprobarse el Pativel en los términos en los que está elaborado, «indemnizaciones brutales» en favor de los promotores afectados por la desclasificación de suelo que pasaría de urbanizable (finalista para construir ya) a no urbanizable, tal y como está previsto en un número indeterminado de hectáreas, de las 6.500 (65 millones de metros cuadrados) que contempla el plan. El director general de Urbanismo, Lluís Ferrando, no pudo precisar a este diario anteayer, antes de participar en una jornada de trabajo organizada por Compromís para alcaldes, concejales y diputados, qué extensión será desclasificada finalmente.

Ros apunta que, pese a que Ferrando abogue por el aval de los servicios jurídicos de la Conselleria de Vivienda y la Abogacía de la Generalitat, «nuestros abogados, de gabinetes expertos de mucha capacidad y solvencia, nos aseguran que las indemnizaciones que tendrán que asumir los Ayuntamientos serán brutales, porque son los más expuestos a los cambios que se produzcan en base a la Ley de Procedimiento Administrativo». El gerente de las patronales que presiden los promotores Antonio Fernández y Francisco Murcia Puchades elude cuantificar la cifra acaso de modo aproximado, aunque no duda en asegurar que «podría ser equiparable al presupuesto de toda una Conselleria». Ros destaca que se trata no ya de solares para construir viviendas VPO, sino «suelos 'prime' para viviendas 'prime'».

LOS PROTAGONISTAS F. Murcia Puchades Pte. Feprova

Preparan una estrategia para frenar, incluso en los juzgados, el polémico Pativel. Jesualdo Ros Gerente de Provia

Dice que la Conselleria ahuyenta a los inversores y que perjudica a municipios no costeros. Lluís Ferrando Director de Urbanismo

Aseguró en Alicante que hay suelo urbanizable suficiente para los próximos 25 años.

Los promotores llevan varios días preparando las alegaciones que presentarán al Pativel, un instrumento de ordenación del territorio de ámbito supramunicipal previsto en el artículo 16 de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat (Loput), aprobada en el 2014. Sin ir más lejos, ayer se reunieron con los abogados urbanistas. Y van a por todas, porque «estamos muy pero que muy preocupados», añade Ros.

Además de la consecuencia indemnizatoria, Provia y Feprova critican a la Conselleria de Vivienda y al propio director general, Lluís Ferrando (Compromís), «por la total falta de transparencia con la que se está tramitando el Pativel». «El director general no puede lanzar mensaje de que habrá suelo urbanizable para 25 años en la Comunitat, porque incluso el propio plan habla de 5.000 viviendas nuevas y, con solo las promotoras de zonas 'prime' de la Costa Blanca, se consumen en un solo año», precisa.

«La Conselleria está lanzado mensajes que no son ciertos, no se dice a los Ayuntamientos que el Pativel supone una invasión competencial, porque los municipios no van a poder ya diseñar su modelo de ciudad y económnico, y esto no se está explicando adecuadamente», añade Ros, para quien «el plan, de aprobarse, va a tener un impacto económico muy grande en los ayuntamientos, pues incluso en municipios que están más distantes de la costa no van a poder construir, por ejemplo, ni una carretera ni una gasolinera».

Un tercer elemento del que alertan los promotores es la pérdida de inversiones foráneas en la Comunitat Valenciana y, particularmente, en la Costa Blanca, en un momento en el que hay un fuerte repunte de la demanda de segunda residencia turística por parte del mercado nacional y extranjero.

«Ya se están produciendo en esta zona pérdidas millonarias en inversiones de fondos extranjeros, lo raro es que quieran venir y menos ahora con el Pativel», advierte Jesualdo Ros, quien sentencia: «Esto tendrá un coste fiscal y en términos de empleo tremendo para toda la provincia y la Comunitat Valenciana».