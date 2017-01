El Gobierno quiere subir el copago de los fármacos a los jubilados que más ganan

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, quiere emprender un cambio legal para que los pensionistas con más ingresos tengan que pagar una mayor cantidad mensual que la actual por los fármacos que adquieren con las recetas de la sanidad pública.

MEDIDA 8 euros al mes se mantendría para los jubilados que no cobran nada y hasta los que tienen una renta de 18.000 euros al año. 18 mil a 100.000 euros es el tramo en el que se quiere subir.

En concreto, la ministra ha puesto sus ojos en los jubilados que reciben unos rentas anuales de entre 18.000 y 100.000 euros, que, desde que el PP obligó a los pensionistas en 2012 a financiar parte de los medicamentos que consumen, tienen que pagar el 10% de los que adquieren con receta, hasta un abono máximo de 18,5 euros al mes. Se trata de un banda de ingresos en la que están 2,4 millones de pensionistas, de los 8,6 millones que hay en España, y que arranca con los jubilados que cobran más de 1.286 euros en sus 14 pagas anuales.

Montserrat, según indicó ayer en Radio 4, considera que es una franja de ingresos demasiado amplia, por lo que dijo que quiere introducir «ajustes» que hagan más progresivo el copago farmacéutico de los pensionistas, con el criterio de que «quien más tiene debería pagar más». Es decir, como puso de ejemplo, que no abone lo mismo, como ocurre desde hace cuatro años, el que ingresa al año 18.001 euros que el que roza los 100.000.

La ministra no ofreció más detalles sobre sus planes, pero las ideas que aportó hace dos semanas en una entrevista en ABC apuntan a que aspira a partir el tramo de ingresos en tres, para que existan topes mensuales de pago diferentes para los jubilados que ganen de 18.000 a 30.000 euros, de 30.000 a 60.000, y de 60.000 a 100.000. Lo que no ha aclarado Montserrat es qué máximos de abono pondrá en cada nuevo tramo y si el más bajo, el que parte de los 18.000 euros mensuales, deberá satisfacer como tope los 18,5 euros actuales o se los reducirá.

Todo indica que planea que la subida del copago se produzca a partir de la franja de ingresos de 30.000 euros, que arranca con los jubilados con pensiones más altas del sistema, pues quienes cobran la máxima, 2.567 euros al mes en 2016, reciben 35.938 euros al año.

El PSOE, de momento, ya le avanzó ayer su 'no'. No solo no quiere nuevos copagos sino que reclama la derogación del decreto ley de 2012 que obligó a los pensionistas a abonar parte de los medicamentos que consumen. Los socialistas han pedido la convocatoria urgente de la Diputación Permanente del Congreso para obligar a Montserrat a comparecer de inmediato en la Comisión de Sanidad, donde le exigirán que explique sus planes.

También se encontrará con la oposición al menos de los socialistas si pretende consensuarlo en el Consejo Interterritorial de Salud que quiere convocar en febrero. Las responsables valenciana y andaluza adelantaron el rechazo a sus planes nada más oír sus declaraciones.

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, instó a Montserrat «a retirar el copago, en vez de establecer nuevos tramos de ingresos para que determinados pensionistas paguen más por sus medicamentos». En su opinión, «que una de las primeras propuestas que lanza la nueva ministra sea ésta dice bastante de cuáles son las intenciones de su departamento y frente a ello vamos a defender que no se asuman nuevos copagos y que se retire el decreto 16/2012 en el que se instauraron los actuales en pensionistas».

La consellera recordó que el Gobierno Central ya presentó el pasado año un contencioso administrativo contra las ayudas que el Consell puso en marcha para hacer frente a los copagos farmacéuticos y ortoprotésicos en pensionistas con rentas bajas y personas con diversidad funcional. «Desde el Gobierno valenciano hemos hecho un esfuerzo para destinar en los presupuestos de 2017 un total de 46,6 millones a estas líneas de ayuda», resaltó. Con los decretos aplicados en la Comunitat, y en los doce meses transcurridos, «más de 909.800 personas se han beneficiado de estas ayudas», añadieron desde la Conselleria.